DRAGANA MIRKOVIĆ SE OPROSTILA OD HALIDA BEŠLIĆA: Ne mogu da verujem da je naše viđenje pre nedelju dana u Sarajevu bilo poslednje

ESTRADA se u suzama oprašta od Halida Bešlića koji je preminuo danas nakon kraće i teške bolesti.

Foto: Instagram/dragana_mirkovic

Na društvenim mrežama se oglasila i Dragana Mirković koja se emotivnim rečima oprostila od kolege. Foto: Privatna arhiva

Naime, Dragana je pre nedelju dana održala koncert u Sarajevu, tom prilikom je posetila Halida koji je bio njen dugogodišnji prijatelj.

-Dragi moj Halide, ne mogu da verujem da je naše viđenje u Sarajevu pre samo nedelju dana bilo poslednje. Nikada neću zaboraviti naše prijateljstvo od 40 godina, naša druženja, naše zajednićke koncerte. Nikada neću zaboraviti tebe jer si čovek vredan ljubavi, poštovanja i pamćenja. Voli te tvoja Gaga – napisala je ona uz zajednički video.

Podsetimo, Halid je preminuo u 71. godini nakon veoma teške borbe za zdravlje. Pevač je neko vreme boravio na KCUS-u zbog zdravstvenim problema s kojima nije uspeo da se izbori.

Halid je osetio zdravstvene probleme tokom koncerta u Banjoj Luci, nakon čega je hospitaliziran. Tokom prošlog meseca je prebačen na odeljenje onkologije.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Tara Koldžić i tajna vitamina B12