DRAGANA MIRKOVIĆ SE OPROSTILA OD HALIDA BEŠLIĆA: Ne mogu da verujem da je naše viđenje pre nedelju dana u Sarajevu bilo poslednje
ESTRADA se u suzama oprašta od Halida Bešlića koji je preminuo danas nakon kraće i teške bolesti.
Na društvenim mrežama se oglasila i Dragana Mirković koja se emotivnim rečima oprostila od kolege.
Naime, Dragana je pre nedelju dana održala koncert u Sarajevu, tom prilikom je posetila Halida koji je bio njen dugogodišnji prijatelj.
-Dragi moj Halide, ne mogu da verujem da je naše viđenje u Sarajevu pre samo nedelju dana bilo poslednje. Nikada neću zaboraviti naše prijateljstvo od 40 godina, naša druženja, naše zajednićke koncerte. Nikada neću zaboraviti tebe jer si čovek vredan ljubavi, poštovanja i pamćenja. Voli te tvoja Gaga – napisala je ona uz zajednički video.
Podsetimo, Halid je preminuo u 71. godini nakon veoma teške borbe za zdravlje. Pevač je neko vreme boravio na KCUS-u zbog zdravstvenim problema s kojima nije uspeo da se izbori.
Halid je osetio zdravstvene probleme tokom koncerta u Banjoj Luci, nakon čega je hospitaliziran. Tokom prošlog meseca je prebačen na odeljenje onkologije.
