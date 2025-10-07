Poznati

DRAGANA MIRKOVIĆ SE OPROSTILA OD HALIDA BEŠLIĆA: Ne mogu da verujem da je naše viđenje pre nedelju dana u Sarajevu bilo poslednje

В. Н.

07. 10. 2025. u 17:37

ESTRADA se u suzama oprašta od Halida Bešlića koji je preminuo danas nakon kraće i teške bolesti.

ДРАГАНА МИРКОВИЋ СЕ ОПРОСТИЛА ОД ХАЛИДА БЕШЛИЋА: Не могу да верујем да је наше виђење пре недељу дана у Сарајеву било последње

Foto: Instagram/dragana_mirkovic

Na društvenim mrežama se oglasila i Dragana Mirković koja se emotivnim rečima oprostila od kolege.

Foto: Privatna arhiva

Naime, Dragana je pre nedelju dana održala koncert u Sarajevu, tom prilikom je posetila Halida koji je bio njen dugogodišnji prijatelj.

-Dragi moj Halide, ne mogu da verujem da je naše viđenje u Sarajevu pre samo nedelju dana bilo poslednje. Nikada neću zaboraviti naše prijateljstvo od 40 godina, naša druženja, naše zajednićke koncerte. Nikada neću zaboraviti tebe jer si čovek vredan ljubavi, poštovanja i pamćenja. Voli te tvoja Gaga – napisala je ona uz zajednički video.

 

Podsetimo, Halid je preminuo u 71. godini nakon veoma teške borbe za zdravlje. Pevač je neko vreme boravio na KCUS-u zbog zdravstvenim problema s kojima nije uspeo da se izbori.

Halid je osetio zdravstvene probleme tokom koncerta u Banjoj Luci, nakon čega je hospitaliziran. Tokom prošlog meseca je prebačen na odeljenje onkologije.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Tara Koldžić i tajna vitamina B12

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
GLEDAO SMRTI U OČI: Stavili su me u veštačku komu Dva stenta, izgubio oko, šećer - kako se Halid borio za zdravlje

GLEDAO SMRTI U OČI: "Stavili su me u veštačku komu" Dva stenta, izgubio oko, šećer - kako se Halid borio za zdravlje