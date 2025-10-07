Poznati

ŠEMSA O HALIDU: Imao je dušu kao Ajfelovu kulu

07. 10. 2025. u 16:40

VEST o smrti pevača Halida Bešlića pogodila je i pevačicu Šemsu Suljaković, koja je jedva smogla snage da govori.

ШЕМСА О ХАЛИДУ: Имао је душу као Ајфелову кулу

- To je jako poznato da je imao dušu kao Ajfelovu kulu. Bio je dobar čovek stvarno – kratko je rekla Suljaković za portal „Avaza“.

Vest o njegovoj smrti pogodila je brojne njegove kolege i prijatelje, ali i najbliže saradnike.

Bešlić je preminuo danas u Sarajevu, u 72. godini života. 

