ŠEMSA O HALIDU: Imao je dušu kao Ajfelovu kulu
VEST o smrti pevača Halida Bešlića pogodila je i pevačicu Šemsu Suljaković, koja je jedva smogla snage da govori.
- To je jako poznato da je imao dušu kao Ajfelovu kulu. Bio je dobar čovek stvarno – kratko je rekla Suljaković za portal „Avaza“.
Vest o njegovoj smrti pogodila je brojne njegove kolege i prijatelje, ali i najbliže saradnike.
Bešlić je preminuo danas u Sarajevu, u 72. godini života.
