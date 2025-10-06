STIGLA KUMA: Ceca Ražnatović došla na Andrejevo punoletstvo, sina Viki i Taške (FOTO)

FOLK diva Svetlana Ceca Ražnatović među poslednjima je pristigla na 18. rođendan sina Viki Miljković i Dragana Taškovića Tašketa.

FOTO: Novosti

Zvanice na ovom veselju zasijale su u pretežno elegantnim toaletama, što kod Cece nije bio slučaj.

FOTO: Novosti

Ceca je zasijala u urbanom, trendi kompletu bež boje u kom se, definitivno, izdvojila u odnosu na druge zvanice na veselju svojih kumova.

FOTO: Novosti

Srdačno je čestitala slavljeniku i pozirala sa domaćinima veselja.