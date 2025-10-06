Poznati

STIGLA KUMA: Ceca Ražnatović došla na Andrejevo punoletstvo, sina Viki i Taške (FOTO)

Dušan Cakić

06. 10. 2025. u 20:35

FOLK diva Svetlana Ceca Ražnatović među poslednjima je pristigla na 18. rođendan sina Viki Miljković i Dragana Taškovića Tašketa.

СТИГЛА КУМА: Цеца Ражнатовић дошла на Андрејево пунолетство, сина Вики и Ташке (ФОТО)

FOTO: Novosti

Zvanice na ovom veselju zasijale su u pretežno elegantnim toaletama, što kod Cece nije bio slučaj.

FOTO: Novosti

Tekst potpisa

Ceca je zasijala u urbanom, trendi kompletu bež boje u kom se, definitivno, izdvojila u odnosu na druge zvanice na veselju svojih kumova.

FOTO: Novosti

Tekst potpisa

Srdačno je čestitala slavljeniku i pozirala sa domaćinima veselja.

