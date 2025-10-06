ESTRADA SE SJATILA NA PROSLAVI VIKI I TAŠKETA: Poznati dolaskom uveličali Andrejevo punoletstvo (FOTO)
MUZIČKA zvezda Viki Miljković i njen suprug, istaknuti muzičar Dragan Tašković Taške danas proslavljaju punoletstvo sina Andreja.
Oni su organizovali zabavu u prestižnom hotelu u Beogradu na vodi, a došao je veliki broj kolega sa estrade.
Iako je Viki izjavila da je na proslavu pozvala samo kućne prijatelje, očigledno je da su pevačica i njen muž omiljeni među poznatima, te su ih ispoštovale brojne slavne ličnosti.
Među prvima je došao kompozitor Steva Simeunović sa tri decenije mlađom suprugom, pevačicom Zoranom Simeunović, koja je stajlingom sve bacila u drugi plan.
Žika Jakšić, koji je nedavno doživeo moždani udar, takođe je došao na Vikino slavlje. Tu je bio i folker Dejan Ćirković Ćira, a Žika i on su zajedno pozirali pripadnicima sedme sile.
Goca Šaulić pojavila se u elegantnoj haljini sa glamuroznom kratkom bundom, a bila je u prisustvu ćerke, pevačice Ilde Šaulić.
