DEKORACIJA KOJA OSTAVLJA BEZ DAHA: Zavirite u salu u kojoj je proslava punoletstva sina Viki Miljković i Dragana Taškovića Tašketa (FOTO)
MUZIČKA zvezda Violeta Viki Miljković i njen suprug, istaknuti muzičar Dragan Tašković Taške danas proslavljaju punoletstvo sina Andreja.
Oni su organizovali zabavu u prestižnom hotelu, a posebna pažnja poklonjena je dekoraciji koja ostavlja bez daha.
Sala hotela pretvorena je u bajkoviti prostor u kojem dominira zlatna boja od stolnjaka, stolica pa sve do escajga, sa aranžmanima od prirodnog cveća u veselim bojama i elegantnim svećnjacima na stolovima.
Ponosni roditelji su se pobrinuli da svaki kutak izgleda besprekorno, a ispred sale postavljen je backdrop sa balonima ispred kojeg će slavljenik pozirati sa gostima.
Viki i Taške su želeli da svom nasledniku prirede proslavu za pamćenje. Sve je osmišljeno do najsitnijeg detalja sa stilom, ukusom i puno emocija.
