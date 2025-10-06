BAKA PRASE U MEMENTO MORIJU! Bogdan Ilić posetio najveći borilački centar u regionu – trenira gde se kuju šampioni
Jedan od najpoznatijih influensera sa naših prostora, Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, pojavio se u potpuno neočekivanom okruženju – u Memento Mori borilačkom centru u Sremskoj Kamenici, koji je najveći regionalni MMA i borilački kompleks.
Memento Mori je poznat kao mesto gde se grade karakteri i formiraju šampioni. Pre tri godine upravo ovde je održano Državno MMA prvenstvo za pionire, juniore i seniore, a klub je od tada postao sinonim za kvalitet, posvećenost i vrhunske rezultate.
Posebnu težinu ovom mestu daje činjenica da se u njemu snimao i prvi regionalni borilački rijaliti – „Ad astra per aspera“.
Ovaj ambiciozni projekat imao je za cilj da MMA sport predstavi u pravom svetlu – kao vitešku disciplinu, u kojoj se ne pobeđuje samo protivnik, već i sopstveni strahovi, slabosti i ego.
Memento Mori se izdvaja kao mesto gde se ne oblikuju samo tela, već i karakteri.
A dolazak Bogdana Ilića pokazuje da sve više mladih prepoznaje važnost istinske discipline i unutrašnje snage.
