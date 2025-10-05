UZALUDNO KAJANJE, IDE U ZATVOR NA 50 MESECI: Osuđen reper Šon Kombs
AMERIČKI reper Šon Didi Kombs osuđen je na 50 meseci zatvora zbog učešćau organizovanju prostitucije. Presuda je izrečena u saveznom sudu naMenhetnu posle gotovo šest sati dugog ročišta. Porota je 2. julaoslobodila Kombsa optužbi za reketiranje i trgovinu ljudima.
Kombs (55) je pritvoren u septembru prošle godine, tako da će mu seuračunati više od godinu dana zatvorske kazne.
Sudija je, takođe, kaznio Kombsa sa 500.000 dolara i naredio pet godinanadzornog puštanja na slobodu nakon što Kombs napusti zatvor.
Pre izricanja presude, Kombs se izvinio svojim bivšim devojkama, prijateljima i porodici, nazivajući svoje ponašanje "odvratnim, sramotnimi bolesnim". Rekao je da njegova deca "zaslužuju bolje" i priznao da jeizneverio majku kao sin.
Tokom postupka izricanja kazne, pomoćnica američkog tužioca Kristi Slavikrekla je sudiji Arunu Subramanijanu da je Kombsovo "poštovanje premazakonu samo usmena izjava".
Slavik je dodala da je 55-godišnji Kombs već zakazao govore za sledećunedelju, kao da očekuje moguće ranije puštanje iz zatvora.
