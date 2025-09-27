POGINULA POZNATA PEVAČICA: Pala sa balkona, sin kaže da je reč o nesrećnom slučaju
POZNATA turska pevačica Đulu (51) tragično je preminula nakon što je pala sa balkona svoje kuće.
Vest je potvrdio njen aranžer Mustafa Arapoglu, dok je porodica odmah demantovala glasine o samoubistvu.
Pevačicin sin istakao je da je riječ o nesrećnom slučaju i najavio da će informacije o sahrani biti objavljene putem Instagrama.
Đulu, rođena 1973. godine u Istanbulu, imala je teško detinjstvo, a karijeru je započela još kao tinejdžerka nastupajući u noćnim klubovima i salama za venčanja.
Tokom godina, postala je jedna od najpoznatijih i najomiljenijih pevačica, ostavljajući neizbrisiv trag na muzičkoj sceni.
BUKTI RAT NA RELACIJI BUDIMPEŠTA-ZAGREB Sijarto Plenkoviću: Ti si lažov, hoćeš preko nafte da profitiraš od rata u Ukrajini!
ODNOSI između Mađarske i Hrvatske dodatno su se zaoštrili nakon što je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto optužio Zagreb za ratno profiterstvo. Hrvatski državni vrh je u petak oštro odbacio optužbe, a premijer Andrej Plenković uzvratio je nazvavši Sijarta "izuzetno bezobraznim".
27. 09. 2025. u 12:25
AMERIKANCI ODUŠEVLjENI VUČIĆEM! Pljušte komentari nakon gostovanja na Njuzmaksu: "Hoćemo ga kod Takera, divno je čuti ovog mudrog čoveka"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić gostovao je sinoć na američkoj televiziji Njuzmaks, a njegovo gostovanje privuklo je veliku pažnju američke javnosti.
27. 09. 2025. u 11:29
"POČIVAJ U MIRU" Bajić se oprostio od dragog kolege: "Neka ti je večna slava"
GLUMAC, reditelj i profesor glume Enver Petrovci preminuo je u 72. godini, 22. septembra.
27. 09. 2025. u 09:35
