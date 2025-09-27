POGINULA POZNATA PEVAČICA: Pala sa balkona, sin kaže da je reč o nesrećnom slučaju

POZNATA turska pevačica Đulu (51) tragično je preminula nakon što je pala sa balkona svoje kuće.

Foto: Shutterstock

Vest je potvrdio njen aranžer Mustafa Arapoglu, dok je porodica odmah demantovala glasine o samoubistvu.

Pevačicin sin istakao je da je riječ o nesrećnom slučaju i najavio da će informacije o sahrani biti objavljene putem Instagrama.

Đulu, rođena 1973. godine u Istanbulu, imala je teško detinjstvo, a karijeru je započela još kao tinejdžerka nastupajući u noćnim klubovima i salama za venčanja.

Tokom godina, postala je jedna od najpoznatijih i najomiljenijih pevačica, ostavljajući neizbrisiv trag na muzičkoj sceni.