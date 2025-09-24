POJAVILA SE BIVŠA ZVEZDA GRANDA: Ostavila ih sve u čudu, a Zorica Brunclik u šoku - "Bila sam joj u žiriju" (FOTO)

U EMISIJI "Amidži šou" gostovali su članovi žirija Pinkovih zvezda, a u istoj se pojavila i pevačica Azra Husarkić i raspametila sve, a pogotovu Zoricu Brunclik.

Ona je pored svojih pesama, zapevala i divnu pesmu Zorice Brunclik "Ovo malo duše", zbog čega je stariju koleginicu potpuno raspametila. Nakon što je maestralno izvela njenu baladu, Ognjen je upitao Zoricu kako joj se čini:

- Pa ja sam njoj bila u žiriju, samo što je ona tada bila onako devojka tek stasala, i ne sećam da si u takmičenju pevala moje pesme? - rekla je Zorica i dodala:

- Sad si me stvarno iznenadila, jedna mlada žena, zgodna.

Na njene reči nadovezao se Bosanac koji je se takođe setio iz Zvezda Granda i dodao:

IZ AMERIKE DOŠLA U BIZNIS KLASI

Pevčaica Azra Husarkić porodila se pre tri meseca, a nedavono je spakovala kofere i sa bebom doputovala u Srbiju iz Amerike kako bi snimila pesme za drugi deo albuma.

Naime, Azra Husarkić sa mužem živi u Americi, gde se pre tri meseca i porodila, a sada i donela važnu odluku.

Prvi put sa svojom mezimicom kojoj su dali ime Esma Lena, pevačica je doputovala u biznis klasi - odakle se i oglasila.

