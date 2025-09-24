POJAVILA SE BIVŠA ZVEZDA GRANDA: Ostavila ih sve u čudu, a Zorica Brunclik u šoku - "Bila sam joj u žiriju" (FOTO)
U EMISIJI "Amidži šou" gostovali su članovi žirija Pinkovih zvezda, a u istoj se pojavila i pevačica Azra Husarkić i raspametila sve, a pogotovu Zoricu Brunclik.
Naime, Azra Husarkić koja je nedavno doputovala iz Amerike sa ćerkicom i mužem u Srbiju, gde će provesti nekoliko meseci, sinoć se u emisiji pojavila kao muzička gošća.
Ona je pored svojih pesama, zapevala i divnu pesmu Zorice Brunclik "Ovo malo duše", zbog čega je stariju koleginicu potpuno raspametila. Nakon što je maestralno izvela njenu baladu, Ognjen je upitao Zoricu kako joj se čini:
- Pa ja sam njoj bila u žiriju, samo što je ona tada bila onako devojka tek stasala, i ne sećam da si u takmičenju pevala moje pesme? - rekla je Zorica i dodala:
- Sad si me stvarno iznenadila, jedna mlada žena, zgodna.
Na njene reči nadovezao se Bosanac koji je se takođe setio iz Zvezda Granda i dodao:
- Pevala je svedalinke u takmičenju- dodao je Bosanac.
IZ AMERIKE DOŠLA U BIZNIS KLASI
Pevčaica Azra Husarkić porodila se pre tri meseca, a nedavono je spakovala kofere i sa bebom doputovala u Srbiju iz Amerike kako bi snimila pesme za drugi deo albuma.
Naime, Azra Husarkić sa mužem živi u Americi, gde se pre tri meseca i porodila, a sada i donela važnu odluku.
Prvi put sa svojom mezimicom kojoj su dali ime Esma Lena, pevačica je doputovala u biznis klasi - odakle se i oglasila.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)