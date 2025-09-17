TRAGIKOMEDIJA SA SREĆNIM KRAJEM: Glumci mjuzikla "Julija i Romeo" teatra "Odeon" otkrili detalje o predstavi za decu i za odrasle (FOTO)

U SUSRET premijeri mjuzikla "Julija i Romeo" u teatru "Odeon" u Beogradu, danas je održana konferencija za novinare, na kojoj su glumci najavili ovaj komad kao najbolju predstavu za decu i odrasle na pozorišnim repertoararima su Srbiji.



Tekst mjuzikla potpisuje Branko Milićević, poznatiji kao Branko Kockica, režiju i adaptaciju Marko Jovičić, koji se u ovom mjuziklu pojavljuje i kao glavni glumac, a pored njega u komadu igraju i Ljiljana Stepanović, Vesna Paštrović, Dimitrije Ilić, Tamara Milojković, Anastasija Knežević, Stefan Milivojević, Marko Marković, Aleksandar Vujanović i drugi. Foto: Novosti

U mjziklu ćemo Tamaru Milojković i Anastasiju Knežević videti kao Juliju, mladu devojku koja se usudila da voli uprkos svim preprekama. Marka Jovičića kao Romeo, sin barona Montekija, koji unosi dinamičnost i emocionalnu dubinu u predstavu. Ljiljana Stjepanović i Vesna Paštrović tumače lik grofice, Julijine maćehe, dok Dimitrije Ilić donosi humor kroz ulogu Prtlje, kućnog sluge Kapuleta. Tu su i Stefan Milivojević kao Đovani, Marko Marković kao Šekspir u prologu i epilogu, kao i Aleksandar Vujanović u ulozi barona Montekija.

- Kao i kod predstava „Pepeljuga“ i „Ivica i Marica“ i ovde će publika videti jednu interesantnu adaptaciju poznatog teksta. Suština priče je ostala ista o najvećim ljubavnicima svih vremena, ali je Branko to sve veoma zanimljivo upakovao. Komad je za decu i za sve one koji se tako osećaju. Imamo čak i Šekspira (Marko Marković) koji se pojavljuje u predstavi i kada mu se u komadu nešto ne sviđa, on uzme i prepravi,a groficu Julijinu maćehu glumi Ljiljana Stjepanović. Imamo jednog barda srpskog glumišta u predstavi što je za nas privilegija. Nakon „Lucifera“, ovo je moja druga predstava u kojoj tumačim Romea. Ovo je komad od Vilijama Branka (Branko Kockica), ne od Vilijama Šekspira i Branko je naglasio da je ovo tragedija sa srećnim i komičnim krajem. Ne postoji ništa tragično, sve je komedija, sve je izvrnuto i zato je Romeo poput mene (smeh). Naš završni song sve govori – „Ljubav to je sve“ i publici će biti sve jasno. Interesantna informacija je ta da će publika imati priliku da čuje prepevane svetske velike hitove - rekao je Marko Jovičić. Foto: Novosti

Legenda srpskog glumišta Ljiljana Stepanović tumači lik grofice, Julijine maćehe u alternaciji sa Vesnom Paštrović i ističe da joj se nova verzija Šekspirovog klasika čini veoma zanimljivo.

- Moja uloga je jako zahtevna i mislim da će biti zanimljiva. Moram da naglasim da je energija ovih mladih ljudi oko mene fascinantna i da je i meni zaista veliki pokretač. Grofica je toliko negativna prema Juliji, kao i prema svom sinu i prema Romeu i da će publika imati utisak da je grofica prava veštica. Scena je fantastična, ogromna i divna. Gledaću da za života imam još angažmana u Teatru Odeon. Naglasila bih da sam veoma srećna što sam se uključila u ovaj projekat. Foto: Novosti

"Julija i Romeo“ je umetničko iskustvo koje kroz ples, muziku i pokret progovara o hrabrosti, prijateljstvu, i veri u ljubav kao snazi koja može promeniti svet. Ova adaptacija Šekspirovog klasika donosi potpuno svež pogled na legendarnu ljubav iz Verone, sa bogatom scenografijom, kostimima epohe, ali i velikom dozom savremenog humora i šarma.

Premijera „Julije i Romea“ biće u petak 19. septembra i u subotu 20. septembra u 19 časova, kada i počinje nova sezona teatra "Odeon", kao i u nedelju 21. septembra tačno u podne. Nakon premijernog ivođenja „Julija i Romeo“ će biti na redovnom repertoaru teatra „Odeon“.

