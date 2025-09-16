Poznati

UMRO ROBERT REDFORD

В. Н.

16. 09. 2025. u 14:22

AMERIČKI filmski glumac Robert Redford preminuo je danas u 90. godini, preneo je Njujork Tajms.

Foto: AP

Redford je umro u snu, saopštila je njegova portparolka Sindi Berger, ali nije navela uzrok smrti.

Redford je ostao upamćen kao glumac u velikim filmskim hitovima, ali i kao veliki pokrovitelj nezavisnog filma i filmskog festivala Sandens koji se održava u Park Sitiju u Juti.

