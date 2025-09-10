PREMINUO TVORAC HOLIVUDSKE MAGIJE: Oskarovac izgubio bitku sa teškom bolešću

DIZAJNER filmske produkcije i Oskarovac, Stjuart Kreg, preminuo je u 83. godini, saopštila je njegova porodica, prenose danas britanski mediji.

Foto: Pixabay

Kako je navedeno u saopštenju, Kreg je preminuo mirno u svom domu nakon borbe sa Parkinsonovom bolešću koja je trajala 14 godina, preneo je Gardijan.

Kreg je poznat po radu na filmovima kao što su, Čovek slon, i franšiza o Hari Poteru.

Nagradu Oskar dobio je za ostvarenja Gandi, Opasne veze i Engleski pacijent, dok je još osam puta nominovan.

Kreg je takođe dobitnik tri nagrade Britanske filmske akademije (BAFTA), dok je za to priznanje nominovan čak 16 puta.

Karijeru je započeo 60-ih i 70-ih godina prošlog veka na filmovima kao što su Kazino Rojal, Rojal Fleš, a zatim je bio umetnički direktor u produkciji ostvarenja Daleki most i Supermen.

- Stjuart Kreg bio je jedan od najvećih dizajnera produkcije koji su radili na filmu. Takođe je bio jedan od najljubaznijih i velikodušnijih ljudi. Imao je izvanredan ukus i smisao za priču - kazao je produsent franšize o Hariju Poteru, Dejvid Hejmen, dodajući da je bila privilegija raditi sa njim.

Reditelj poslednja četiri filma o Hari Poteru, Dejvid Jejts, izjavio je da je Kreg bio gigant u filmskoj industriji, ali i drag kolega i prijatelj.

(Alo)

