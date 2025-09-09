RAME UZ RAME SA SVETSKIM ZVEZDAMA: Princ od Vranje u Kazahstanu snima šou program (FOTO)
POP pevač Stefan Zdravković, poznatiji kao Princ, učestvuje u velikom međunarodnom muzičkom projektu „Voice Beyond Horizon“, koji obuhvata četiri velika koncerta u najvećim gradovima Kazahstana i muzički TV šou od 12 epizoda za kinesku TV Hunan.
Hunan TV je druga po gledanosti nacionalna televzija u Kini i uz svoju digitalnu platformu Mango TV ima dnevnu gledanost veću od 200 miliona ljudi. Snimanje ovog nesvakidašnjeg projekta počinje 10. septembra u Kazahstanu.
- Tokom 20 dana snimanja, planirani su veliki koncerti u gradovima: Turkistan, Aktau, Almati, Astana, a projekat će ujedno prikazati i spektakularne prirodne i kulturne motive zemlje, sa ciljem da se pokaže da muzika prevazilazi granice. Posebna mi je čast što u projektu učestvuje još nekoliko internacionalnih muzičkih zvezda, među kojima su i svetske muzičke legende Dimaš Kudaibergen, Placido Domingo i Lei Jia – kaže Princ za "Večernje novosti" i dodaje da je ugovor za ovaj projekat potpisao nakon nastupa na Evroviziji:
- Posle Evrovizije, potpisao sam i ekskluzivni ugovor sa produkcijskom kućom iz Kine, pa je ova turneja logičan nastavak te saradnje. Na turneji ću izvoditi isključivo svoje pesme sa albuma “Mila”.
