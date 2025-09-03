OBEZBEDILA MU SMRTONOSNU DOZU: Dilerka Metjua Perija priznala krivicu za smrt glumca usled predoziranja
DILERKA droge Džasvin Sanga iz Los Anđelesa, poznata pod nadimkom "Kraljica ketamina", priznala je danas krivicu za optužbe da je obezbedila smrtonosnu dozu moćnog anestetika koja je izazvala smrt glumca Metjua Perija, zvezde serije "Prijatelji".
Sanga, koja je priznala da je vodila "skladište" ilegalnih narkotika u severnom Holivudu, izjasnila se krivom po pet tačaka optužnice za krivična dela u vezi sa Perijevom smrću od predoziranja 2023. godine, preneo je Rojters.
Sanga, koja ima državljanstvo i Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, suočava se sa zatvorskom kaznom do 65 godina, a izricanje presude zakazano je za 10. decembar.
Na osnovu sporazuma postignutog sa tužilaštvom prošlog meseca, Sanga je priznala krivicu po jednoj tački za vođenje objekta uključenog u trgovinu drogom, tri tačke za ilegalnu distribuciju ketamina i jednoj tački za distribuciju ketamina sa smrtnim ishodom.
Ona je poslednja od petoro osumnjičenih u ovom slučaju koja je priznala krivicu i time izbegla suđenje.
Njeni saučesnici, dva lekara, Perijev lični asistent i još jedan muškarac koji je priznao da je bio posrednik u prodaji ketamina glumcu, takođe čekaju izricanje kazne.
Peri je godinama javno govorio o borbi sa zavisnošću, uključujući i periode koji su se poklapali sa vrhuncem njegove popularnosti u ulozi Čendlera Binga u hit seriji NBC-ja iz 1990-ih, "Prijatelji".
(Tanjug)
