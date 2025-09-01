PRVA SEZONA "ZVEZDA GRANDA" BEZ SAŠE POPOVIĆA: Žiri spreman, nova lica i mnogo noviteta (FOTO)
POČELO je snimanje 19.sezone emisije "Zvezde Granda", a ovaj septembar je drugačiji od prethodnih jer se po prvi put realizuje takmičenje bez Saše Popovića.
Nakon njegove smrti i kraja 18.sezone žiri su napustili Marija Šerifović, Viki Miljković i Bosanac. Marija se povukla iz ovakvih formata, dok su Viki i Boske, kako su ga iz milja u Grandu zvali, prešli kod konkurencije i postali deo žirija Pinkovih Zvezda.
Na njihova mesta došli su folk zvezde Dara Bubamara i Dragan Kojić Keba.
Keba se pojavio u modernom izdanju uzbuđen što će biti deo ovakve produkcije.
Dara je bila raspoložena da razgovara sa medijima, te je otkrila kako očekuje da se snađe u ovakvoj vrsti programa.
- Već me je dosta ljud pitalo šta će danas da bude, ako me neko dirne naravno da ću da mu odgovorim", započela je pevačica, pa potvrdila kako ne zna sa kim će se svađati, te je prokomentarisala navode da će biti nova JK.
STUDIO NIKAD SUPLjI
Prostor u kom će mladi muzičari okušati sreću izgleda najbolje za ovih 19 godina.
Žiri ima već poznatu poziciju sa potpuno promenjenim tehničkim delovima. Umesto panoa, stigli su led ekrani koji će se nalazi iza publike.
Bina je proširena i dobila je potpuno drugačiji vizuelni efekat. Stepenice su futurističke, a svetla daju utisak kao se nalazite na nekom holivudskom snimanju.
Preporučujemo
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)