PRVA SEZONA "ZVEZDA GRANDA" BEZ SAŠE POPOVIĆA: Žiri spreman, nova lica i mnogo noviteta (FOTO)

Dušan Cakić

01. 09. 2025. u 20:10

POČELO je snimanje 19.sezone emisije "Zvezde Granda", a ovaj septembar je drugačiji od prethodnih jer se po prvi put realizuje takmičenje bez Saše Popovića.

ПРВА СЕЗОНА ЗВЕЗДА ГРАНДА БЕЗ САШЕ ПОПОВИЋА: Жири спреман, нова лица и много новитета (ФОТО)

Foto: ATA images/A.A.

Nakon njegove smrti i kraja 18.sezone žiri su napustili Marija Šerifović, Viki Miljković i Bosanac. Marija se povukla iz ovakvih formata, dok su Viki i Boske, kako su ga iz milja u Grandu zvali, prešli kod konkurencije i postali deo žirija Pinkovih Zvezda.

Foto: ATA images/A.A.

Na njihova mesta došli su folk zvezde Dara Bubamara i Dragan Kojić Keba.

Keba se pojavio u modernom izdanju uzbuđen što će biti deo ovakve produkcije.

Foto: ATA images/A.A.

Dara je bila raspoložena da razgovara sa medijima, te je otkrila kako očekuje da se snađe u ovakvoj vrsti programa.

- Već me je dosta ljud pitalo šta će danas da bude, ako me neko dirne naravno da ću da mu odgovorim", započela je pevačica, pa potvrdila kako ne zna sa kim će se svađati, te je prokomentarisala navode da će biti nova JK.

STUDIO NIKAD SUPLjI

Prostor u kom će mladi muzičari okušati sreću izgleda najbolje za ovih 19 godina.

Foto: ATA images/A.A.

Žiri ima već poznatu poziciju sa potpuno promenjenim tehničkim delovima. Umesto panoa, stigli su led ekrani koji će se nalazi iza publike.

Bina je proširena i dobila je potpuno drugačiji vizuelni efekat. Stepenice su futurističke, a svetla daju utisak kao se nalazite na nekom holivudskom snimanju.

