NIJEDAN KONCERT NIJE KAO U NAŠEM RODNOM GRADU: DŽaja "Amadeus" o estradnoj kilometraži, karijeri, nemilom događaju, publici (FOTO)

POPULARNA muzička grupa "Amadeus" održala je četvrte večeri veliki koncert u okviru manifestacije "Roštiljijada" i to u svom rodnom gradu. Još jednom je potvrdila da muzika kojom se bavi ima put do svih generacija.

Foto: Marko Cvetković

Koncert su počeli pesmom „Moja zemlja“, a u toku večeri u njihovom rodnom Leskovcu, nizale su se numere „Lažu te“, „Overen“, „Nju ne zaboravljam“, „Ljubav i hemija“, „Kupi me“ i druge. Foto: Marko Cvetković

Sugrađani „Amadeusa“ su uživali u izvanrednom nasutpu svoje omiljene grupe i svaku pesmu pozdravljala dugim aplauzima. Pevač i frontmen grupe, Bojan Tasić Džaja je nekoliko minuta nakon koncerta, u razgovoru za „Večernje novosti“, našem novinaru Dušanu Cakiću, kao i i zvaničnom voditelju "Roštiljijade", istakao da mu je srce puno i da je te noći bilo dvostruko slavlje.

- Ovde je sve počelo, još 1997. krenuli smo put estradne orbite, baš na „Roštiljijadi“. Posle 28 godina karijere, koliko trajemo na sceni, za nas je ogromna čast, što nas naši sugrađani vole i podržavaju. 27. avgusta bio je moj rođendan i mnogo sam se radovao dolasku u svoj grad, da ga baš i njega proslavim sa našim i mojom Leskovčanima. Jer to je naš grad i to su naši ljudi. Foto: Novosti

*Po čemu je koncert u svom gradu bio drugačiji od ostalih?

- Sve je bilo drgučije i mnogo emotivnije. Kroz mene su prošle emocije i sva sećanja, dogodovštine koje su se dešavale na našem putu do uspeha. Nijedan koncert se ne može uporediti sa ovim u našem gradu.

*Ko su vam bili saveznici sve ovo vreme?

- Pravi ljudi koji su nam se našli na početku karijere. Imali smo tu sreću da smo imala dobre saradnike, kompozitore sa kojima smo zajedno stvarali muziku. Veliku zahvalnost dugujemo, jer nam je podrška i vetar u leđa bio Željko Samardžić od našeg prvog pojavljivanja, a sa njim smo u kontaktu i dan-danas.

*Kako birate pesme koje ćete da snimite?

- Zajednički. Kada imamo melodiju, svako od nas je presluša, pročita tekst pesme kod kuće i onda sledi sastanak. Svakog od nas nešto „radi“ iz pesme. Kada većina prihvati melodiju, onda je snimamo i krećemo da radimo. Foto: Novosti

*Nedavno ste imali nemili dođagaj sa sletanjem s puta. Jel sada sve u redu?

- Hvala Bogu da je sve prošlo kako treba i da smo svi živi i zdravi. Bog nas je sačuvao. Sreća nas je pratila i u tom momentu, kao sto nas je prati svih ovih 28 godina. Vraćali smo se sa koncerta u Majdanpeku i iznenada je na kombiju pukla guma i sleteli smo u jarak. Od vozila ništa nije ostalo, ali svi smo dobro što je najvažnije.

*Duga je vaša estradna kilometraža. Da li će povodom jubileja za 30 godina biti veći koncert u Beogradu?

- Voleli bismo i zašto da ne. Velika je to organizacija, ali sa voljom i ljubavlju, koju imamo svih ovih godina, nadam se da ćemo i to ostvariti.