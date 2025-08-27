DOVOLJNI SU MUZIKA I LJUBAV: "Crvena jabuka" podsetila publiku na antologijske hitove u gradu na Veternici (FOTO)

ROK sastav „Crvena jabuka“ na svom koncertu održanom u okviru programa na 35. „Roštiljijadi“ u Leskovcu, još jednom je potvrdio da muzika kojom se bavi ima put do svih generacija.

Foto: Darko Cvetković

Momci izi grupe predvođeni frontmenom i pevačem Draženom Žerićem Žerom nastup su započeli hitom „S tvojih usana“, a zatim su se nizale pesme „Dirlija“, „Nekako s proljeća“, „Tugo nesrećo“, „Ima nešto od srca do srca“. Foto: Darko Cvetković

Publika je uživala u izvanrednom nasutpu jedne od najvećih i najpopularnih rok grupa bivše Jugoslavije i svaku pesmu pozdravljala dugim aplauzima. Žera je nekoliko minuta nakon koncerta, u razgovoru za „Večernje novosti“, istakao da dugo nije bio u Leskovcu, kao i da ovaj grad mnogo voli:

- Radujem se što smo u Leskovcu na "Roštiljijadi“. Bili smo pre šest godina, a ovo je treći put u mojoj karijeri da se družimo sa Leskovčanima. Južnjaci su dobri ljudi i lepo su nas ugostili. Bilo je veselo, a publika je svaku našu pesmu znala od prve do poslednje reči – veli Dražen i dodaje je nastup u gradu na Veternici samo uvertira za dva velika koncerta koja će biti u Plavoj dvorani Sava centra 13. i 14. novembra, kojim će proslaviti 40 godina muzičke karijere.

- Jedva čekam druženje sa našim fanovima u Begoradu. Iz Leskovca smo sakupuli dobru i pozitivnu energiju za Sava centar. Nema bolje hrane, nego ovde i lepo smo se najeli. U Sarejevu je najbolji ćevap, a Leskovcu je pljeskavica neprikosnovena. Foto: Novosti

*Da li su počele primere za koncerte u Beogradu?

- Nema kod nas klasičnih prirema, mi se pripremamo tako što konstantno radimo. Pre srpske prestonice obilazimo gradove širom regiona i Evrope, jer je turneja takva da će Beograd biti 40. grad u kojem ćemo obeležiti četiri decenije ovog rada. Krenuli smo iz Osijeka, pa je bio Minhen, pa su se nizali nastupi u Geteborgu, Štokholmu, Malmeu, Zadru, Varaždinu, Ljubljani, Parizu, Sarajevu, Skoplju, Zagrebu...

*Da možete, da li biste nešto promenili, a šta zadržali, od 1985. do danas?

- Ništa ne bih menjao, jer ako bi nešto bilo promenjeno, onda nije to to. Tokom svih ovih godina, naš motiv je bila kvalitetna muzika i dobro raspoloženje.

*Šta će to biti drugačije 13. i 14. novembra u odnosu na ostale nastupe?

- Neće se drastično razlikovati od ostalih koncerata, s tim što će repertoar biti malo korigovan, pevaćemo neke numere koje možda ne sviramo na drugim nastupima, jer su to naši fanovi poželeli. Nema kod nas nekih unapred spremljenih scenarija, jer muzika je emocija, a tu nema pravila, niti postoje, prisutni su samo sećaj i ljubav. Foto: Novosti

*Da li vas je popularnost promenila?

- Nije. Ostao sam isti od momenta kada sam počeo da sviram i pevam. Trudim se da živim normalno i da se vodim vrednostima koje su u meni usađene od detinjstva.

*Šta Žera radi posle dva nastupa u Plavoj dvorani?

- Kao što radim i do tada. Nakon Beograda, slede koncerti u Kraguevcu i u Novom Sadu. Dobra i kvalitetna muzika, pozitivna energija, to je sasvim dovoljno da nam bude lepo.