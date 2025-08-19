VODI RAČUNA O SVOM IZGLEDU: Tea Tairović slobodno vreme provodi u teretani (FOTO)

MLADA folk zvezda Tea Tairović nedavno je stala na ludi kamen, a svojom turnejom "Neka gori Balkan" zapalila je region, no, međutim, ona je rešila da tu ne stane.

Foto: Privatna arhiva

Kako ovog leta nastupa širom regiona, Tea je rešila da slobodno vreme, u pauzi od nastupa iskoristi na zdrav i pravilan način.

Kako muzička zvezda važi za jednu od najlepših i najzgodnijih pevačica na našoj estradi, Tea brine o svojoj figuri i fizičkom izgledu. Foto: Privatna arhiva

S obzirom na to da je poznata i kao srpska Šakira, po svom uvek perfektno uvežbanom nastupu i vrcavosti kao i talentu za ples.

Podsetimo, jedna od nardnih koncertnih Teinih stanica u okviru turneje je Leskovac, gde će mlada zvezda zapevati na Gradskom trgu u okviru manifestacije "Roštiljijada".