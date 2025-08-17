UPRKOS STRAŠNOM NEVREMENU: Nestala struja, padala velika kiša a onda sve iznenadila odluka Bobana Rajovića šta je uradio (FOTO)

SINOĆNjI nastup kod Danilovgrada pretvorio se u pravi spektakl o kome će se dugo pričati.

Foto: Privatna arhiva

Folk zvezda Boban Rajović nastupio je pred prepunim klubom, a atmosfera je bila naelektrisana od prvog takta.

Međutim, kada je nebo počelo da sipa kišu, uz gromove i oluju, nastup je mogao da se pretvori u katastrofu – struja je nestala, a scena je utonula u mrak. Publika je u neverici gledala šta će se dogoditi, ali onda je usledio potez za pamćenje. Foto: Privatna arhiva

Umesto da prekine koncert, Boban je pokazao neverovatnu hrabrost i profesionalizam. Nastavio je da peva bez ozvučenja, ljudi nisu želeli da napuste prostor, već su do samog kraja ostali uz njega.

- Ovo je za mene neverovatno iskustvo. Prvi put doživljavam ovakvo nevreme, kiša je rashladila sve, ali scena je bila neverovatna, a publika se nije pomerila ni za tren. Zato sam i ja morao da izdržim do kraja - istakao je Boban za "Večernje novosti" pet minuta nakon koncerta. Foto: Privatna arhiva

Sinoćnja noć u Danilovgradu ući će u anale, jer Rajović je dokazao da ga ništa ne može zaustaviti kada je publika uz njega. Sa druge strane bilo je i radovanja zbog padavina, jer se Crna Gora poslednjih dana borila sa vatrenom stihijom.