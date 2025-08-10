Poznati

POSLE 14 GODINA UŽIVO IZVELI VELIKI HIT: Ana Bekuta i Dragan Kojić Keba "zapalili" masu (FOTO)

Dušan Cakić

10. 08. 2025. u 22:20

FOLK zvezde Ana Bekuta i Dragan Kojić Keba posle skoro deceniju i po zapevali su uživo njihov veliki hit "Treba vremena".

ПОСЛЕ 14 ГОДИНА УЖИВО ИЗВЕЛИ ВЕЛИКИ ХИТ: Ана Бекута и Драган Којић Кеба запалили масу (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Na opšte oduševljenje publike izveli su duetsku pesmu koja je objavljena 2003. godine.

Foto: Privatna arhiva

Pre ovog uživo pevanja, njih dvoje su pesmu izveli na Aninom prvom solističkom koncertu u Sava centru 2011. godine.

Ova godina je posebna za Anu jer u septembru ove godine proslavlja svoj jubilej 40 godina bavljenja šou-biznisom koji je simbolično nazvala "Na to se ponosim".

Foto: Privatna arhiva

Povodom toga Ana Bekuta je zakazala dva koncerta u Plavoj dvorani Sava centra 6. i 7. septembra 2025. godine. Prvi koncert je rasprodat, a ulaznice za 7. septembar puštene su u prodaju.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BUKTI RAT ANE IVANOVIĆ I ŠVAJNŠTAJGERA: Nemci pišu o njihovom sukobu!

BUKTI RAT ANE IVANOVIĆ I ŠVAJNŠTAJGERA: Nemci pišu o njihovom sukobu!