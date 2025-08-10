POSLE 14 GODINA UŽIVO IZVELI VELIKI HIT: Ana Bekuta i Dragan Kojić Keba "zapalili" masu (FOTO)
FOLK zvezde Ana Bekuta i Dragan Kojić Keba posle skoro deceniju i po zapevali su uživo njihov veliki hit "Treba vremena".
Na opšte oduševljenje publike izveli su duetsku pesmu koja je objavljena 2003. godine.
Pre ovog uživo pevanja, njih dvoje su pesmu izveli na Aninom prvom solističkom koncertu u Sava centru 2011. godine.
Ova godina je posebna za Anu jer u septembru ove godine proslavlja svoj jubilej 40 godina bavljenja šou-biznisom koji je simbolično nazvala "Na to se ponosim".
Povodom toga Ana Bekuta je zakazala dva koncerta u Plavoj dvorani Sava centra 6. i 7. septembra 2025. godine. Prvi koncert je rasprodat, a ulaznice za 7. septembar puštene su u prodaju.
