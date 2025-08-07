Poznati

OVO JE TIKTOKERKA KOJA JE NASRNULA NA POLICAJCA: Napravila incident po izlasku iz auta, a evo kakav sadržaj snima za društvene mreže (FOTO)

В.Н.

07. 08. 2025. u 14:19

IVONA Stefanović, popularna na Tiktoku našla se u centru pažnje, ali ovog puta ne zbog svojih klipova, ova poznata tiktokerka uhapšena je u Beogradu.

ivona stefanovic / TikTok

Jutros je uhapšena zbog napada na službeno lice nakon što je zaustavljena u alkoholisanom stanju u jednom elitnom beogradskom naselju.

ivona stefanovic / TikTok

Ivona je zaustavljena tokom rutinske kontrole u Beogradu, gde je utvrđeno da je bila u alkoholisanom stanju. Nakon izlaska iz automobila, napala je službeno lice koje je bilo na dužnosti. Incident je privukao pažnju javnosti, posebno zbog njenog statusa na društvenim mrežama.

ivona stefanovic / TikTok

Po čemu je poznata?

Ivona je Inače poznata na TikToku po prenkovima, šalama i klipovima sa svojim dečkom Lukom Obradovićem, koji je takođe popularan na ovoj platformi.

Njihov sadržaj često izaziva pažnju, a nedavno su se našli u centru "drame" sa drugim tiktokerima, uključujući Dinu Terzin i jednu transrodnu influenserku. Njeni klipovi redovno beleže milionske preglede, što je čini jednom od zapaženijih ličnosti na TikToku.

(Blic)

