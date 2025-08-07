OVO JE TIKTOKERKA KOJA JE NASRNULA NA POLICAJCA: Napravila incident po izlasku iz auta, a evo kakav sadržaj snima za društvene mreže (FOTO)
IVONA Stefanović, popularna na Tiktoku našla se u centru pažnje, ali ovog puta ne zbog svojih klipova, ova poznata tiktokerka uhapšena je u Beogradu.
Jutros je uhapšena zbog napada na službeno lice nakon što je zaustavljena u alkoholisanom stanju u jednom elitnom beogradskom naselju.
Ivona je zaustavljena tokom rutinske kontrole u Beogradu, gde je utvrđeno da je bila u alkoholisanom stanju. Nakon izlaska iz automobila, napala je službeno lice koje je bilo na dužnosti. Incident je privukao pažnju javnosti, posebno zbog njenog statusa na društvenim mrežama.
Po čemu je poznata?
Ivona je Inače poznata na TikToku po prenkovima, šalama i klipovima sa svojim dečkom Lukom Obradovićem, koji je takođe popularan na ovoj platformi.
Njihov sadržaj često izaziva pažnju, a nedavno su se našli u centru "drame" sa drugim tiktokerima, uključujući Dinu Terzin i jednu transrodnu influenserku. Njeni klipovi redovno beleže milionske preglede, što je čini jednom od zapaženijih ličnosti na TikToku.
(Blic)
Preporučujemo
"ZBOG TOGA NE ČITAM KNjIGE": Rada Manojlović objasnila zašto ih ne uzima u ruke
05. 08. 2025. u 21:36
SLAVLjE U DOMU PEVAČICE: Stigla je prinova, slavili do zore (FOTO)
02. 08. 2025. u 21:40
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
ZAŠTO RAT U UKRAJINI JOŠ TRAJE? Orban krivi Trampa: "Nije dovoljno jak!" Mađar okrenuo leđa američkom lideru?
MAĐARSKI premijer Viktor Orban dosad je bio jedan od najvernijih evropskih saveznika Donalda Trampa, posebno kada je reč o ratu u Ukrajini i obećanjima o brzom postizanju mira. Ali tokom vikenda po prvi put javno je kritikovao američkog predsednika, poručivši da Tramp, barem zasad, nije pokazao dovoljno snage da uveri evropske lidere da zaustave rat.
06. 08. 2025. u 16:06
Komentari (0)