OVO JE TIKTOKERKA KOJA JE NASRNULA NA POLICAJCA: Napravila incident po izlasku iz auta, a evo kakav sadržaj snima za društvene mreže (FOTO)

IVONA Stefanović, popularna na Tiktoku našla se u centru pažnje, ali ovog puta ne zbog svojih klipova, ova poznata tiktokerka uhapšena je u Beogradu.

Jutros je uhapšena zbog napada na službeno lice nakon što je zaustavljena u alkoholisanom stanju u jednom elitnom beogradskom naselju.

Ivona je zaustavljena tokom rutinske kontrole u Beogradu, gde je utvrđeno da je bila u alkoholisanom stanju. Nakon izlaska iz automobila, napala je službeno lice koje je bilo na dužnosti. Incident je privukao pažnju javnosti, posebno zbog njenog statusa na društvenim mrežama.

Po čemu je poznata?

Ivona je Inače poznata na TikToku po prenkovima, šalama i klipovima sa svojim dečkom Lukom Obradovićem, koji je takođe popularan na ovoj platformi.

Njihov sadržaj često izaziva pažnju, a nedavno su se našli u centru "drame" sa drugim tiktokerima, uključujući Dinu Terzin i jednu transrodnu influenserku. Njeni klipovi redovno beleže milionske preglede, što je čini jednom od zapaženijih ličnosti na TikToku.

(Blic)