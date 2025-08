OVO JE UBILO HULKA HOGANA: Isplivala tajna dokumenta, jednu stvar dugo krio

LIST Page Six ekskluzivno je objavio zvaničan uzrok smrti Hulka Hogana.

Legendarni profesionalni rvač preminuo je od akutnog infarkta miokarda, poznatijeg kao srčani udar. Dokumenta su takođe otkrila da se Hogan tajno borio sa leukemijom, što javnosti do sada nije bilo poznato.

Zvaničan uzrok smrti

Prema izveštaju Centra za forenzičku nauku okruga Pinelas, do srčanog udara došlo je zbog iznenadne blokade protoka krvi u srčani mišić, što je izazvalo oštećenje tkiva. U dokumentu do kojeg je došao Page Six navodi se i da je Hogan imao istoriju atrijalne fibrilacije (AFib), stanja koje karakteriše nepravilan i često ubrzan rad srca.

Najveće iznenađenje u izveštaju medicinskog istražitelja bila je informacija da je bivša WWE superzvezda, rođena kao Teri Bolea, bolovala od hronične limfocitne leukemije (HLL) – vrste raka koja zahvata bele krvne ćelije. Njegova smrt proglašena je prirodnom.

Portparol kancelarije medicinskog istražitelja izjavio je za Page Six:

"Nisam upoznat s tim kada će gospodin Bolea biti kremiran, samo smo primili zahtev za odobrenje kremacije."

