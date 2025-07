KLJUČ JE NE PRATITI TRENDOVE PO SVAKU CENU: Goca Tržan će na ovaj način prigrliti svoje najveće fanove (FOTO)

POP zvezda Gordana Goca Tržan pune tri decenije uspešno traje na muzičkoj sceni i važi za iskrenu osobu koja govori otvoreno o svim temama.

Foto: Privatna arhiva

Značajni jubilej obeležila je 23. maja prošle godine velikim solističkim koncertom u MTS dvorani, a ovu tradiciju nastaviće i ove jeseni i to pod sloganom "Sad me jako zagrli".

- U oktobru 17., izaći ću pred publiku u MTS dvoranu u Beogradu. Naravno, moji ste dragi gosti, kao i uvek. Obećavam veče ispunjeno kvalitetnom muzikom i pesmama. Iako ima još vremea u meni se smenjuju radost, odgovornost i ogromno uzbuđenje. Najviše osećam uzbuđenje, zato što je muzika za mene, pre svega - spektakl. Kada odem na koncert izvođača koga volim da slušam, očekujem da čujem dobru muziku, odličnu svirku i da dobijem dobru energiju. To je ono što tražim, a da li ima igrača ili nema, da li nešto pada po nama ili ne, uopšte me ne zanima. Najbolje što mogu i želim da ponudim publici je mnoštvo emocija, ljubavi i zagrljaja. To je ono čemu ću se posvetiti u pripremi nastupa - istakla je Goca za "Večernje novosti". Foto: Privatna arhiva

Muzička publika obožava njene hitove, posebnost i izražajnost u muzici, a pop zvezda nam otkriva šta je ključ.

- Ključ je ne pratiti trendove po svaku cenu, nego birati pesme po svom senzibilitetu i ukusu. Ostati veran sebi. Moja muzika se menjala u odnosu na to kako sam se ja menjala. Nisam od onih pevača koji su podilazili generacijama koje su stasavale, nego sam rasla, a takva je bila i moja muzika. Stalno imam zadatak da "apdejtujem".

Na sceni i u javnosti važi za "jaku ženu", ali njena muzika zapravo svedoči o tome da njena jačina leži u njenim emocijama. Sa publikom deli sebe i svoju muziku 30 godina, a kako voli da kaže ljubav sa publikom traje tri decenije i tako godinama.