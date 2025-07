OVO SAM JA BEZ "ŠMINKE" I REFLEKTORA: Boban Rajović progovorio o svom dokumentarcu i privatnom životu

FOLK zvezda Boban Rajović održao je večeras veliki koncert u Lebanu.

Foto: Novosti

U okviru manifestacije "Paradajz fest" legendarni pevač je svojim hitovima razgalio publiku na jugu Srbije.

Ređao je pesme kao što su: "Usne boje vina", "Kosači", "Što me nisi upucala mala", "Spartanac", "Gadura", "Nogu pred nogu", "Pomozite mi drugovi" "Latice od ruža" i druge.

Nakon koncerta, folk zvezda je porazgovarao sa ekipom "Večernjih novosti" i istakao da se raduje i da je veoma uzbuđen što će u utorak biti predstavljen dokumentarac o njegovom životu "Prvo poluvrijeme" na prestižnom festivalu filma na Paliću.

- Dao sam sebe. Ovo sam ja, bez reflektora, bez šminke, bez montaže. Presrećan sam što će me publika videti u drugom uglu - rekao je Boban i dodao kako je došlo do tog ostvarenja.

- To je spontano došlo, 48 sati tokom priprema za mene jako važnu stvar, a to su koncerti. Možda po prvi put u mojoj karijeri taj momenat iza kamera. Želeo sam da pokažem i ono što se ne vidi – energiju, napetost, ali i emociju koja ide uz sve to - zaključio nam je folk zvezda.

Nakon premijere, film “Prvo poluvrijeme” biće dostupan na njegovom zvaničnom Jutjub kanalu, kako bi svi njegovi fanovi, gde god se nalazili, mogli da osete snagu, emociju koju je pevač nesebično podelio.

Nema sumnje da će Lebančani ovo veče dugo pamtiti, jer su na samom kraju Bobana ispratili gromoglasnim aplauzom.