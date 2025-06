DAVALI SU NAM SATOVE I KLJUČEVE OD KOLA: Borko Radivojević progovorio o bakšišu i evo na šta su gosti sve spremni na veseljima

HARMONIKAŠ Borko Radivojević otkriva zašto nijedan muzičar ne treba da sebe naziva “najboljim”.

Foto: Privatna arhiva

Tvrdi da je to zbog toga što su najveće zvezde najlakše za saradnju i priča o bakšišu koji je nadmašio sva očekivanja. Foto: Privatna arhiva

Na pitanje da li sebe smatra vrhunskim majstorom, rekao je:

- Ne, mislim da u našem poslu ne postoji najbolji. Svako ima nešto svoje, neku svoju publiku, muziku koju prezentuje. Naš najveći harmonikaš, po mom mišljenju, je Miroljub Aranđelović Kemiš. Svi se trudimo da priđemo njegovom standardu koji je postavio davnih dana i koji još uvek niko nije prevazišao – izjavio je Borko za medije.

Lakša saradnja sa velikim imenima

Radivojević ističe da je rad sa najvećim zvezdama prava uživancija:

- Što je pevač veća zvezda, to je manje zahtevan. Tako da moje iskustvo to govori. Sa svim pevačima koji postoje kod nas sam sarađivao, a nikada nisam nailazio na probleme. Kada je orkestar dobar, onda tu nema problema. Foto: Privatna arhiva

Bakšiš za pamćenje

Priča je o nezaboravnom bakšišu izdvaja se kao vrhunac njegove karijere:

- Sa celim orkestrom smo zaradili na jednom slavlju bakšiš sa pet nula u evrima. Tačne cifre se baš ne sećam. Nekada pevači dele bakšiš sa nama, a nekada ne. Nekada i mi dobijemo dogovoreni iznos, ali nemamo veze sa onim novcem koji svi vidite na harmonici.

Kada čoveka pogodi pesma, dao bi sve - iskren je Borko, a potom je dodao:

- Dešavalo se da nam daju sat ili ključeve od kola, ali mi sve to vratimo kasnije. Dobio sam dosta dukata tokom karijere, jer je kraj odakle dolazim – selo Ćordin kod Petrovca na Mlavi - poznat po običaju da se muzičarima poklanjaju dukati. To je tradicija iz osamdesetih godina. Mnoge sam ih puta dobijao i to doživljavam kao posebno uvažavanje. Nedavno su me ljudi nazvali i predložili da mi poklone plac na Mokroj Gori - to me je oduševilo i zahvaljujem im se – poručuje Radivojević.

(BLIC)