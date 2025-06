LJUDI NE VERUJU: Pevačica napokon pokazala da li se operisala

PEVAČICA Elektra Elit poznata je kao osoba koja je na estradno nebo uplovila kao jedna od iskrenijih, napokon je otkrila istinu o detalju koji je najviše intrigirao kada je ona u pitanju.

Svojom pojavom izaziva pažnju šta god da se pojavi, a sada je napravila potpuni haos koji će srušiti internet.

Dok se priprema za venčanje koje će se održati za samo mesec dana, Elektra Elit je odlučila da još jednom iznenadi sve. Poznata pevačica, koja nikada nije bežala od skandala, otvara svoj novi sajt "Plavo-Beli", gde će, kako najavljuje, deliti sadržaje koje niko do sada nije video.

Elektra je priredila pravi haos nakon što je snimila video u kom otkriva šta tačno ima između nogu, i to okačila na internet.

- Istina je da sam otvorila OF sajt. Svi znaju da to nije zbog para samo, već ja volim da budem najbolja u svemu što radim, tako da sam već za par dana dospela u Top 3 kreatora na celom OF sajtu. Svi su se pitali šta je imam između nogu, a sada će to konačno moći i da vide. Obećala sam vrhunski sadržaj i to ćete dobiti od mene! Očekujte neocekivane kolaboracije. Već sam već odradila neke sa najvećim svetskim zvezdama, ali i sa domaćim. O kome se radi slobodno pogledate (smeh) - završila je Elektra.

Svi znaju da Elektra ima sina i ćerku koji je podržavaju u svemu, tako su je i ovaj put podržali u odluci da otvori sajt za odrasle. Budućeg supruga nije htela da komentariše, a sudeći po svemu verovatno će se i on iznenaditi isto koliko i svi drugi.