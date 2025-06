SLAĐA ALEGRO U INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Balade su odraz moje ličnosti (FOTO)

DUGI niz godina nema stajanja kada je reč o nastupima, nema prekida i odmora, ni podele na zimsku, letnju ili bilo koju drugu sezonu. I ne postoje slobodni vikendi, Bogu hvala da je tako.

Foto: Privatna arhiva

Ovako za "Večernje novosti" govori pevačica Slađana Dragaš, poznatija kao Slađa Alegro, jedna od najtraženijih pevačica na estradi, na čije nastupe dolaze pripadnici svih generacija. Foto: Privatna arhiva

*Na pitanje u kojim muzičkim žanrovima se pronalazi privatno i poslovno, Slađa kaže:

- Balade najviše volim da slušam, ali ih i najradije snimam. Čini mi se da je to negde moj odraz. Nisu one samo tuga, balade su bore, godine, seta, borba, sve što nosi život. Međutim, ne znači da u kafani kao običan gost ne volim da čujem i brze pesme, jer rado igram i uživam u ritmu koji tera da ustanete i ne sedite do jutra.

*Kaže se da sitnice život znače, bez kojih sitnica ne biste mogli?

- Davno sam rekla da krupne stvari nekako i mogu da oprostim, ali sitnice ne. Ne mogu bez onih svakodnevnih koje moj život čine lepim. Bez jutarnjeg čaja, gledanja crtaća sa ćerkom Milom, naših nekih ludosti... Tetkinih krofni, mirisa starog šporeta kod babe... E, to je za mene lepota života.

*Često ističete da je vaspitanje dece jedan od najodgovornijih životnih zadataka?

- U današnje vreme pogotovo, kad su izopačenosti uzele primat, i kada sav napor uložite da se prvo kao roditelj otrgnete svemu što kvari društvo da biste svom detetu bili dobar primer. Tako svoju ćerku, surpug Zoran i ja, vaspitavamo i učimo, jer ono što iz kuće bude ponela, to je naučila... Da joj kao roditelji budemo primer i da joj damo svu ljubav, jer će je to učiniti jakom i sposobnom da u životu može sve.

*Kakvi su vam planovi, šta biste još voleli da ostvarite?

- Da uživam u svakom novom danu, kao majka, supruga, kao drug i kao pevač, i da uspem da uskladim želje i mogućnosti. Dišem punim plućima i radujem se svemu što mi Bog podari. To su moje želje i planovi. Foto: Privatna arhiva

OSTALA SAM ISTA

*Na pitanje koliko se razlikuje privatno i poslovno, pevačica kaže:

- Nema razlike, ista sam. Na sceni morate da imate dozu odgovornosti da biste odradili nastup ili koncert, čak i kada imate neki problemčić, morate nakratko zaboraviti na to. Uvek i kada me emocija ponese, umem i tu da zaplačem, ali i da se radujem. Popularnost me nije promenila, ostala sam ista.

"ZASPANKA" JE VIŠE OD PESME

*Slađa je krajem prošle godine objavile baladu "Zaspanka" koja je nešto potpuno drugačije od onoga što se danas sluša.

- To nije pesma, "Zaspanka" je film i život, koji je ispričan na naš način. Nije pružena publici da je lajkuje, niti zbog materijalne dobiti, ona je van vremena - kaže Slađa.