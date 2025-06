PESMA je prava letnja bomba i u nikad moćnijem izdanju. Ovim singlom stiže moj novi album koji izlazi na jesen, a zanimljivo je da će čak četiri pesme na albumu potpisivati Miloš Roganović, poznatiji kao "Aspirinac", sa kojim sam i ranije sarađivala.

Foto: Pavle Jovićević

Ovim rečima za "Novosti" muzička zvezda Edita Aradinović ne krije svoju radost povodom izlaska nove numere "Riba i po" sa kojom se vraća na muzičku scenu i to u starom-novom pravcu. Ako je suditi po ovoj pesmi, novi Editin album biće sve, samo ne običan.

- Veoma sam srećna što smo Miloš i ja obnovili saradnju. Pesme koje mi je uradio za novi album su brutalne. Slobodno mogu tako da kažem, jer sam sigurna da će svi biti oduševljeni. "Riba i po" je malo više folk melos, ali zna se da se ja snalazim u svim žanrovima, tako da će na novom albumu biti miks različitih zvukova, za svakog po nešto.

Neće obajvaljivati numeru po numeru, nego sve pesme odjednom.

- Biću smelija i objaviti album u celini. Nadam se da će to biti do kraja godine. Kada je reč o pesmama, već godinama ih intuitivno čuvam. One su kao vino. Takođe, ja sam sazrela, smatram da to mogu da iznesem kako treba - priča nam Edita i dodaje da je ona kantautor nekih numera na novom muzičkom materijalu, i da li će ne naću duet sa Mihajlom Veruovićem Vojažom.

Za kraj razgovora, Edita nam ističe da je folk muzika na našim profitabilnija neko drugi žanr.

- Jeste. Neću da lažem, svi mi volimo pare. Volim umetnost, moje pesme proizilaze iz druženja. Sedim, smejem se u studiju, a onda se desi energija sa producentom ili se ne desi. Što se tiče mog novog albuma, videćete da ništa nije obično na njemu. Veoma je sve konceptualno. Ovo je album mog života - zaključila nam je muzička zvezda.

U nastavku, u videu ispod poslušajte i pogledajte novu Editinu pesmu i spot "Riba i po", koja je samo početak njenog novog studijskog albuma.