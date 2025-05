"NEŠTO MI JE UKOČILO NOGU" Baja Mali Knindža o najvećoj drami - Izgubio sam bubreg sa sedam godina

PEVAČ Mirko Pajčin, poznatiji kao Baja Mali Knindža, o privatnom životu malo govori, a sada je otvorio dušu i otkrio da je u detinjstvu bio životno ugrožen, kada je sa sedam godina ostao bez bubrega, a spasao ga je sarajevski doktor Jozef Kafka.

Foto: Hepi TV printskrin

- Negde u šestoj, sedmoj godini ispratio sam oca na autobusku stanicu, vraćao se u Nemačku. I kad je otišao, ja sam se vraćao kući, preko nekog drvenog prelaza, nešto mi je ukočilo nogu, nisam mogao da pređem. Porodica se zabrine šta je detetu, vodi doktorima u Livno, nisu mogli ništa da ustanove. U suštini je bio problem s desnim bubregom. I malo nemara, malo neznanja, 1972. šarena vremena, prebace me u Sarajevo. Operisao me doktor Jozef Kafka, Jevrejin, praktično mi je spasao život jer je bubreg bio toliko istrulio da to nije normalno. Izgubio sam bubreg sa sedam godina. Otac je morao da se vrati nakon dva dana, da spasava život sinu, sve što je zaradio davao je na moje lečenje. Zato ja ne dam na njih nikad, na roditelje, bez obzira na to i da nisu takvi, ja opet ne dam na njih! - kazao je Baja Mali Knindža.

Pevač je otkrio i brojne nepoznate detalje iz karijere, pa se osvrnuo i na tragično nastradalu sestru i muzičku zvezdu Kseniju Pajčin, koja je na tragičan način izgubila život 16. marta 2010, kada je u njenom stanu njen tadašnji partner maneken Filip Kapisoda povukao obarač i usmrtio je na mestu, pa presudio i sebi.

- Moja sestra. Ona je bila vanzemaljac, bila je fatalna. Upoznao sam moju najstariju ćerku Smiljanu s njom. Žao mi je što je tako tragično okončala. Bio sam u Beogradu kad se to desilo. Mnogo me pogodilo - zaključio je Baja za TV Pink.