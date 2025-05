TAKMIČENjE za "Pesmu Evrovizije 2025" ušlo je u samu završnicu. Stigli smo do velikog finala, 69. po redu, u kome se predstavlja 26 zemalja. Dešavanja iz dvorane "St. Jakobshalle", grada Bazel i Švajcarske, koja počinju od 21 sat, kao i sve prateće vesti, možete čitati u našem blogu.



Dok su u polufinalnim večerima program u duetu vodile pevačica i voditeljka, Sandra Študer (osvojila 5. mesto na Evrosongu 1991. pod zastavom Švajcarske), i komičarka i slam pesnikinja, Hejzel Bruger, u finalu će nastupati kao trio pošto im se pridružuje i glumica, manekenka i pevačica, Mišel Hanciker.



U finalu "Evrovizije 2025" nažalost nema predstavnika Srbije Stefana Zdravkovića, alijas Princ od Vranja, koji u drugom polufinalu nije uspeo da se plasira u završnicu, a kladionice kao ubedljive favorite vide Šveđane, a iza njih najviše šansi za pobedu daju Austriji i domaćinu Švajcarskoj, koja je prošlogodišnji laureat iz Malmea - Nemo sa pesmom "The Code".

23:21 Predstavili se svi kandidati

Nastupom Albanije (redni broj "26") završeno je predstavljanje svih finalista. Sastav "Shkodra Elektronike" sa pesmom "Zjerm".

Pre njih su nastupili treći po kladionicama, a 24. po redu, Francuzi - Louane "Maman".

Numeru je inače posvetila svojoj majci, koja je preminula kad je pevačica imala 17 godina. Pesma je baladična i emotivna.

Kao 25. nastupio je San Marino: Gabry Ponte – Tutta L’Italia

23:06 Glavni favoriti prema kladionicama

Malo sauna, malo logorska vatra. Nastupili su i prvi favoriti "Evrovizije 2025" kao 23., ako je verovati kladionicama.



Švedska vesela družina "KAJ" i njena kompozicija "Bara Bada Bastu" izazvala je ovacije u publici.

23:01 Malta, Portugal, Danska...

Pod rednim brojevima "20", "21", i "22" nastupili su Malta, Portugalija i Danska.

- Malta | Miriana Conte – SERVING

- Portugalija | NAPA – Deslocado

- Danska | Sissal – Hallucination

22:49 Mlak aplauz za domaćine

Pod rednim brojevima "17", "18", i "19" nastupili su Grčka, Jermenija i Švajcarska.

Voditeljka RTS-a Duška Vučinić prokomentarisala je posle nastupa Švajcarskinje Zoe iz Bazela da "baš i nije dobila najveći aplauz" kako je očekivano.



"Nije lepo od njenih sugrađana", rekla je ona.

- Grčka | Klavdia – Asteromáta



- Švajcarska | Zoë Më – Voyage

22:32 Brat i sestra iz Beča - pod zastavom Nemačke

Nemačku predstavljaju "Abor & Tynna" s pesmom klupskih nota "Baller".

Brat i sestra "Abor & Tynna" dolaze iz porodice muzičara iz Beča. Otac im je čelista i uveo ih je u svet muzike još dok su bili baš mala deca, a nastupili su pod rednim brojem "16".

Svoje prve pesme zajedno su napisali 2016. godine.

22:27 Italija i Poljska kao 14, odnosno 15.

- Italija | Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

- Poljska | Justyna Steczkowska – GAJA

22:19 Island, Letonija, Holandija i Finska

Pod rednim brojevima "10", "11", "12" i "13" nastupili su Island, Letonija, Holandija i Finska.

- Island | VÆB – RÓA

- Island | VÆB – RÓA





- Holandija | Claude – C’est La Vie

- Holandija | Claude – C'est La Vie





- Finska | Erika Vikman – ICH KOMME

- Finska | Erika Vikman – ICH KOMME

22:07 "Lajv" VS stvarnost - ni slično, cenzurisan prenos

Pod rednim brojem 4 nastupila je predstavnica Izraela, Juval Rafael, koja je izvela pesmu "New Day Will Rise".

Nastup izraelske pevačice prate kontraverze koje nemaju veze sa muzikom, budući da njeno učešće na Evrosongu prate brojni protesti zbog stradanja palestinskog naroda u ratnim sukobima sa Izraelom.

Foto: Profimedia, Jutjub printskrin

Na zvaničnom lajvu koji se prenosi na Jutjubu, ali i na nacionalnim televizijama širom Evrope i sveta, sve je bilo upeglano - tišina, mir, ovacije... Poznato je da sve "negativne" stvari produkcija Evrosonga uklanja, tako je bilo i prethodnih godina, a tako je bilo i sad.

Međutim, na snimcima koji su osvanuli na društvenim mrežama mogu se čuti i zvižduci kojima je ispraćen nastup izraelske predstavnice, kao i širenje zastava Palestine. Necenzurisan nastup Izraela pogledajte na OVOM linku.

21:59 Pesma jedne Srpkinje se orila Bazelom

Kao deveti je na "Evroviziji 2025" nastupio drugi favorit takmičenja po kladionicama, Austrijanac Džej Džej (JJ) sa pesmom "Wasted Love".

Interesantno je da je tu numeru napisala Srpkinja, devojka po imenu Teodora Špirić poznatija kao Teja.

Foto: Jutjub printskrin/Eurovision Song Contest

Teja je, osim što je učestvovala u pisanju, otpevala i prateće vokale, dodatno obeleživši ovaj projekat svojim glasom i muzičkom senzibilnošću.

Teodora već ima iskustva sa velikom evrovizijskom binom – zajedno sa Salenom (Selina-Marija Edbauer) predstavljala je Austriju 2023. godine sa pesmom "Who The Hell Is Edgar?", koja je završila na 15. mestu u velikom finalu.

21:55 Litvanija, Španija, Ukrajina i Velika Britanija

Pod rednim brojevima "5", "6", "7" i "8" nastupili su Litvanija, Španija, Ukrajina i Velika Britanija.

- Litvanija | Katarsis – Tavo Akys

- Litvanija | Katarsis – Tavo Akys

- Španija | Melody – ESA DIVA

- Španija | Melody – ESA DIVA

- Ukrajina | Ziferblat – Bird of Pray

- Ukrajina | Ziferblat – Bird of Pray

- Velika Britanija | Remember Monday – What The Hell Just Happened?

- Velika Britanija | Remember Monday – What The Hell Just Happened?

21:32 Najkontroverzniji nastup

Danima se protestvovalo protiv njih, najmasovnije pred večerašnje finale, tražilo se njihovo izbacivanje zbog dešavanja u Gazi, a oni se nisu mnogo osvrtali na sve te priče.

Foto: Jutjub printskrin/Eurovision Song Contest

Izraelska pevačica Juval Rafael je izvela pesmu "New Day Will Rise".

U prenosu se ništa nije čulo, poznato je da organizatori na svim "Evrosongovima" cenzurišu sve što okarakterišu kao negativno, ali je zasigurno u hali bilo dosta zvižduka - baš kao što je to bio slučaj u drugom polufinalu.

21:27 Tomi Keš nastavlja da "nervira" Italijane

Kao druga je na scenu izašla ekipa iz Luksemburga predvođena pevačicom Laurom Torn (Laura Thorn) sa pesmom "La Poupée Monte Le Son".

Foto: Jutjub printskrin/Eurovision Song Contest

Odmah iza njih, pod rednim brojem "3", nastupio je kontroverzni Estonac Tomi Keš (Tommy Cash) sa numerom "Espresso Macchiato".

Foto: Jutjub printskrin/Eurovision Song Contest

Njegovu diskvalifikaciju su tražili Italijani, zbog, kako kažu, uvredljivog teksta.



21:19 Led probili Norvežani

Foto: Jutjub printskrin/Eurovision Song Contest

Pred publiku u Bazelu pri su izašli predstavnici Norveške, Kajl Alesandro (Kyle Alessandro) sa numerom "Lighter".

21:04 Za početak - šampion

Na veliku binu "Evrovizije 2025" prvi je izašao prošlogodišnji pobednik iz švedskog Malmea, Švajcarac Nemo sa pesmom "The Code".

Potom su svi ovogodišnji učesnici finala prodefilovali na sceni.

Potom su svi ovogodišnji učesnici finala prodefilovali na sceni.

21:00 Počelo je finale 69. "Pesme Evrovizije"

Voditeljska trojka dala je znak i uključila se iz "St. Jakobshalle" hale u Bazelu - spektakl je počeo.

20:39 Pevačica umalo nastradala na evrovizijskoj bini u Švajcarskoj

Juče je održana generalna proba s ocenjivanjem žirija za Evroviziju 2025, čime je polovina glasova za ovogodišnje takmičenje već dodeljena.

Tokom nastupa poljske predstavnice Justine Steckovske, koja u jednom delu performansa izvodi akrobacije u vazduhu i visi s užadi, došlo je do nezgode – ruke su joj se zaplele u uže. Uspela je da se oslobodi u poslednjem trenutku, te je zatim potrčala i na vreme s plesačima nastavila s koreografijom. Čitav incident zabeležili su obožavatelji u dvorani, a snimak je ubrzo osvanuo na TikToku.

20:16 Policija na ulicama Bazela, najmasovniji protesti dosad

Nekoliko stotina propalestinskih demonstranata šeta centrom grada Bazela. Ovo je najmasovniji protest protiv "Evrovizije 2025", sa akcentom na zahtev za izbacivanje Izraela zbog dešavanja u Gazi.

Foto: Profimedia

Policija pokušava da demonstrante udalji od hale u kojoj se održava "Evrosong 2025", iako su oni u stalnom pokretu i defiluju švajcarskim gradom.

20:04 Srpkinja se nada pobedi na "Evroviziji 2025"

U finalu "Evrovizije 2025" nažalost nema predstavnika Srbije Stefana Zdravkovića, alijas Princ od Vranja, koji u drugom polufinalu nije uspeo da se plasira u završnicu.

Međutim, Srbija večeras u finalu Evrovizije 2025, na neki način ipak ima predstavnika, i to favorita za pobedu - odmah iza Švedske.

Foto: Profimedia

Naime, predstavniku Austrije Džej Džeju (JJ), kojeg neki već sada proglašavaju pobednikom, pesmu je radila Srpkinja. Devojka po imenu Teodora Špirić poznatija kao Teja napisala je "Wasted Love".

Više o tome ko je Teodora Špirić iz Kladova pročitajte na OVOM linku.

19:14 Sve su glasniji tračevi - Selin Dion će pevati u finalu "Evrosonga"

Nemača televizija RTL objavila je "ekskluzivnu fotografiju" iz dvorane Svetog Jakoba u Bazelu na kojoj se vide vrata sobe na kojoj stoji oznaga "strogo poverljivo".

"Da li je ovo tajna garderoba Selin Dion na Pesmi Evrovizije", pita se "RTL". Jedno je sigurno: svi ostali garderoberi su označeni imenima. Već u petak, Bi-Bi-Si je objavio da je privatni avion Selin Dion sleteo u Bazel, iako nije jasno da li je ona bila u avionu.

Foto: Profimedia

Pre nego što je kanadska pevačica Selin Dion postala globalna zvezda, pobedila je na Pesmi Evrovizije za Švajcarsku. To je bilo 1988. godine. Danas, Selin Dion retko nastupa. Ona pati od sindroma "ukočene osobe", imunološkog poremećaja. Njen nastup na Letnjim olimpijskim igrama u Parizu prošle godine bio je izuzetak.

18:47 Evropska radiodifuzna unija poziva na neutralnost

Kako izveštava španski list „El Pais“, Evropska radiodifuzna unija (EBU) obratila se španskoj televizijskoj stanici "RTVE". Navodno je EBU pretio emiteru novčanom kaznom ako njegovi komentatori ponovo komentarišu sukob na Bliskom istoku, tačnije u Gazi, između Izraelaca i Palestinaca. Pomenuti emiter je prethodno pozivao na debatu o mogućem isključenju Izraela.

Foto: Profimedia

EBU je kao organizator pevačkog takmičenja potvrdila da je obavila razgovor sa emiterom "RTVE". Jasno je stavljeno do znanja da se "neutralnost mora očuvati tokom izveštavanja".

18:32 Redosled nastupa u finalu Evrovizije 2025

Prema informacijama koje je objavila švajcarska radiotelevizija SRG SSR, redosled nastupa utvrđen je putem žreba i dodatno je pažljivo planiran kako bi ceo šou bio što zanimljiviji i dinamičniji za gledaoce.

Foto: Profimedia

1. Norveška | Kyle Alessandro – Lighter

2. Luksemburg | Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

3. Estonija | Tommy Cash – Espresso Macchiato

4. Izrael | Yuval Raphael – New Day Will Rise

5. Litvanija | Katarsis – Tavo Akys

6. Španija | Melody – ESA DIVA

7. Ukrajina | Ziferblat – Bird of Pray

8. Velika Britanija | Remember Monday – What The Hell Just Happened?

9. Austrija | JJ – Wasted Love

10. Island | VÆB – RÓA

11. Letonija | Tautumeitas – Bur Man Laimi

12. Holandija | Claude – C’est La Vie

13. Finska | Erika Vikman – ICH KOMME

14. Italija | Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

15. Poljska | Justyna Steczkowska – GAJA

16. Nemačka | Abor & Tynna – Baller

17. Grčka | Klavdia – Asteromáta

18. Jermenija | PARG – SURVIVOR

19. Švajcarska | Zoë Më – Voyage

20. Malta | Miriana Conte – SERVING

21. Portugalija | NAPA – Deslocado

22. Danska | Sissal – Hallucination

23. Švedska | KAJ – Bara Bada Bastu

24. Francuska | Louane – maman

25. San Marino | Gabry Ponte – Tutta L’Italia

26. Albanija | Shkodra Elektronike – Zjerm

18:12 Kako izgleda glasanje na Pesmi Evrovizije 2025

O plasmanu u finale "Evrovizije 2025" odlučivala je samo publika. U finalu o pobedniku odlučuju publika i stručni žiri.

Nastavlja se i sa praksom onlajn-glasanja publike iz celog sveta, tj. iz zemalja koje nisu učesnice takmičenja (Rest of the World), a da bi neko mogao da glasa, mora da plati glasanje. U finalu, kao i do sada, o pobedniku odlučuje kombinacija glasova publike i poena stručnog žirija (50,6%:49,4%).

Foto: Profimedia

Publika za svoje favorite može da glasa telefonskim pozivom, slanjem SMS-a i putem oficijelne aplikacije Pesme Evrovizije, kao i putem specijalnog sajta www.esc.vote. Ukupno je 25 zemalja učesnica je omogućilo onlajn glasanje. Australija, Azerbejdžan, Belgija, Crna Gora, Češka, Danska, Estonija, Finska, Grčka, Hrvatska, Irska, Island, Italija, Izrael, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Nemačka, Holandija, Poljska, Slovenija, Španija, Švajcarska i Ukrajina. Onlajn-glasanje je omogućeno za netakmičarske zemlje, među kojima su i bivše države učesnice, tako da za svoje favorite mogu da glasaju i Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Bugarska, ali i SAD, Kanada, Novi Zeland, Meksiko, Čile, Brazil…

18:03 Kako se iz Srbije glasa za "Evroviziju 2025"

Iz Srbije, glasa se isključivo slanjem SMS-a.

Glasovi netakmičarskih država u polufinalima i finalu računaće se kao glasovi jedne dodatne države.

Foto: Profimedia

Glasanje će biti otvoreno nakon što svi takmičari nastupe i trajaće 20-ak minuta. Pojedinac može da glasa najviše 20 puta, ali ne može da glasa za svoju zemlju.

17:57 Glasanje u finalu "Evrovizije 2025"

Kao i do sada, pobednik će se izabrati kombinacijom glasova publike i poena stručnog žirija u preciznom odnosu 50,6%:49,4% u korist publike. U slučaju izjednačenog rezultata, presudiće glasovi gledalaca.



17:51 Šta kažu kladionice?

Kladionice kažu - Švedska! Na kladionicama širom sveta je takođe poprilično gusto. Kako se može videti na sajtu "Eurovisionworld", gde se detaljno prati stanje i prikupljaju podaci, ubedljivu pobedu odneće Švedska, ako je suditi po tabeli.

Foto: Profimedia

Drugo mesto smeši se predstavniku Austrije, a treće Francuskoj.

17:49 Ko je sve učestvovao na "Pesmi Evrovizije 2025"

U prvoj polufinalnoj večeri takmičilo se 15 zemalja, dok se u drugom polufinalu nadmetalo njih 16. Na 69. "Pesmi Evrovizije 2025" ukupno je 37 država bilo u trci za laskavu titulu, a u finalu se, pored onih koji su se nadmetali i u polufinalima, pridružuju i zemlje osnivači "Evrosonga": Velika Britanija, Italija, Nemačka, Francuska i Španija, kao i ovogodišnji domaćin Švajcarska, koji su direktno išli u samu završnicu.

Foto: Profimedia

Evo i spiska svih ovogodišnjih učesnika:

Prvo polufinale "Evrovizije 2025"

Island – Væb – "Róa"

Poljska – Justyna Steczkowska – "Gaja"

Slovenija – Klemen – "How Much Time Do We Have Left"

Estonija – Tommy Cash – "Espresso Macchiato"

Ukrajina – Ziferblat – "Bird of Pray"

Švedska – KAJ – "Bara bada bastu"

Portugal – Napa – "Deslocado"

Norveška – Kyle Alessandro – "Lighter"

Belgija – Red Sebastian – "Strobe Lights"

Azerbejdžan – Aisel – "Yuxu"

San Marino – Valentina Monetta – "Echoes"

Albanija – Shkodra Elektronike – "Zjerm"

Holandija – Claude – "C’est la vie"

Hrvatska – Marko Bošnjak – "Poison Cake"

Kipar – Eleni Foureira – "Firestorm"



Drugo polufinale "Evrovizije 2025"

Australija: Go-Jo | Milkshake man

Crna Gora: Nina Žižić | Dobrodošli

Irska: Emmy | Laika party

Letonija: Tautumeitas | Bur man laimi

Jermenija: Parg | Survivor

Austrija: JJ | Wasted love

Grčka: Klavdia | Asteromáta

Litvanija: Katarsis | Tavo akys

Malta: Miriana Conte | Kant

Gruzija: Mariam Shengelia | Freedom

Danska: Sissal | Hallucination

Češka: Adonxs | Kiss kiss goodbye

Luksemburg: Laura Thorn | La poupée monte le son

Izrael: Yuval Raphael | New day will rise

SRBIJA: Princ od Vranje | Mila

Finska: Erika Vikman | Ich komme

Zemlje koje su se direktno plasirale

Foto: Profimedia

Pet država osnivača "Pesme Evrovizije"

Španija: Melody | Esa diva

Italija: Lucio Corsi | Volevo essere un duro

Velika Britanija: Remember Monday | What the hell just happened?

Francuska: Louane | Maman

Nemačka: Abor & Tynna | Baller

Prošlogodišnji pobednik:

Švajcarska: Zoë Më | Voyage