GUNS N ROSES OTVORILI TURNEJU SET LISTOM OD 22 NUMERE: Već na sledećem koncertu dodali 6 novih pesama - šta nas čeka u Beogradu 18. jula?

ROK ikone Guns N Roses započeli su svoju novu svetsku turneju 1. maja u južnokorejskom Incheonu, pred desetinama hiljada fanova okupljenih u Songdo Moonlight Festival Parku. Koncert je trajao više od dva sata, a set lista od 22 pesme donela je presek karijere benda — od neizostavnih klasika do iznenađujućih obrta.

foto: Guilherme Neto

Turneja simbolično nosi naziv "Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different things", a obeležena je i debijem novog bubnjara Isaaca Carpentera, koji je početkom godine zamenio dugogodišnjeg člana Franka Ferrera. Carpenter je već poznat fanovima kroz saradnju sa Duffom Mckaganom, a njegova energija dala je novi puls živim nastupima benda.

Najveće iznenađenje stiglo je već na samom početku koncerta: po prvi put nakon više od decenije, bend je otvorio veče sa eksplozivnom "Welcome to the Jungle", dok je uobičajeni opener "It’s So Easu" pomeren dublje u set. Fanovi su takođe uživali u moćnim baladama poput "November Rain", "Estranged" i "Patience", ali i u energičnim himnama "Sweet child O’ Mine", "Nightrain" i završnoj "Paradise City".

Na drugom koncertu u okviru turneje, koji je održan preksinoć u Jokohami (Japan), bend je dodatno osvežio repertoar i uneo čak 6 novih pesama u set listu, od kojih je jedna i obrada grupe Thin Lizzu - "Thunder and Lightning", što nagoveštava da su spremni da iznenade iz večeri u veče. Sa Guns-ima se nikad ne zna — jedan dan sviraju obrade Boba Dylana i Glen Campbella, sledeći vas zatrpaju dubokim rezovima sa Use Your Illusion ili retko izvođenim pesmama sa Chinese Democracy.

I upravo zato, ono što nas čeka u Beogradu 18. jula na Ušću ostaje potpuno neizvesno. Jedino je sigurno: biće glasno, moćno i nezaboravno.

Ulaznice za beogradski šou u organizaciji SKYMUSIC-a i Live Nation-a (18. jul, Ušće park) i dalje su dostupne putem sajta efinity.rs, besplatne aplikacije eFinity, u TC Rajićeva (I sprat), na blagajnama Sava Centra, Beogradske Arene i Doma omladine Beograda, kao i na više od 1000 Moj kiosk objekata širom zemlje.

Set lista Guns N’ Roses, Incheon (Južna Koreja) 1. maj:

1. “Welcome to the Jungle”

2. “Bad Obsession”

3. “Mr. Brownstone”

4. “Chinese Democracy”

5. “Live and Let Die”

6. “Slither”

7. “Perhaps”

8. “Estranged”

9. “Double Talkin’ live”

10. “Coma”

11. “Sorry”

12. “Better”

13. “Knockin’ on Heaven’s Door”

14. “It’s So Easy”

15. “Rocket Queen”

16. "Slash guitar solo"

17. “Sweet child O’ Mine”

18. “November Rain”

19. “Wichita Lineman”

20. “Patience”

21. “Nightrain”

22. “Paradise Sity”

Set lista Guns N' Roses, Yokohama (Japan) 05. maj:

1. "Welcome to the Jungle"

2. “Bad Obsession”

3. “Chinese Democracy”

4. “Slither”

5. “Live and Let Die”

6. "Mr. Brownstone"

7. "Estranged"

8. "You Could be Mine"

9. "Double Talkin' Jive"

10. "Knockin' on Heaven's Door"

11. "Perhaps"

12. "Coma"

13. "Sorry"

14. "It's So Easy"

15. "Rocket Queen"

16. "Thunder and Lightning"

17. "Better"

18. "Don't Cry"

19. Slash Guitar Solo

20. "Sweet Child O' Mine"

21. "November Rain"

22. "Wichita Lineman"

23. "Patience"

24. "Hard Skool"

25. "Nightrain"

26. "Absurd"

27. "Madagascar"

28. "Paradise City"