JEDINSTVENA MUZIČKA KOMEDIJA NA POZORIŠNOJ SCENI REGIONA: Ne propustite mjuzikl „Pogledaj dom svoj anđele“ u Teatru Odeon!

MJUZIKL po pesmama „Riblje Čorbe“ oduševio publiku. Kao i istoimena pesma, i mjuzikl „Pogledaj dom svoj anđele“ predstavlja svojevrsnu kritiku savremenog društva, upakovanu u komediju koja će vas osvojiti.

Foto: J.Simonović

Od samog premijernog izvođenja 26. oktobra, mjuzikl „Pogledaj dom svoj anđele“ oduševio je prestoničku publiku i postao jedna od najposećenijih predstava u Teatru Odeon. O tome svedoči i činjenica da je od premijernog izvođenja u oktobru do marta mjuzikl „Pogledaj dom svoj anđele“ pogledalo 20.000 ljudi. Ukoliko niste među više od 20.000 ljudi koji su pogledali ovaj mjuzikl, sada je vreme da to promenite - obezbedite karte za izvođenje 24. aprila, očekuju vas i izvođenja u maju, i to 8, 9. 29. maja u 19:30, a karte možete kupiti na sajtu teatarodeon.rs ili na biletarnici Teatra Odeon u Kraljice Natalije 45.

Zanimljiva priča, fantastična glumačka postava, ali i svima dobro poznate, legendarne pesme benda „Riblja Čorba“ učinile su da ovaj mjuzikl postane jedan od omiljenih među gledaocima

Foto: J.Simonović

Zasnivajući se na pesmama „Riblje čorbe“, mjuzikl „Pogledaj dom svoj anđele“ predstavlja svojevrsni omaž frontmenu ove grupe Bori Đorđeviću, koji je i sam sarađivao sa rediteljem Markom Jovičićem na scenariju za ovu predstavu.

Glumački ansambl Teatra Odeon, ovoga puta na čelu sa Sašom Đuraševićem u ulozi Jovana Jovanovća, spoljnog ministra unutrašnjih poslova, izvodi više od trideset dobro poznatih i omiljenih hitova grupe „Riblja Čorba“ koji su obeležili muzičku scenu s kraja dvadesetog i početka dvadeset i prvog veka. Pored Saše, u ovoj komediji igraju Miljan Prljeta, Stojan Đorđević, Vesna Paštrović, Miljana Popović, Stefan Đoković, Žarko Dimoski, Marko Marković, Dimitrije Ilić, Mladen Miljković, Nenad Stanojević, Snežana Jeremić Nešković, nekadašnja učesnica Pinkovih zvezdica Darija Subotić, kao i Simona Jerinić i Luna Manojlović.

Jednostavna priča mjuzikla „Pogledaj dom svoj anđele“ duhovito opisuje savremeno društvo zatrovano licemerjem, dvolicnošću, mahinacijama, korupcijom, iznudama, seksizmom i lažnom uglađenošću. Zaplet izazvan naizgled bezazlenim nestankom struje kulminira tužbom koja se ne pamti u istoriji sudstva i obrtom koji će nas inspirisati da se zapitamo koliko likova stanuje u svakome od nas.

Vesela malograđanka Nada koja želi da postane nešto više od ministarke, Staša – starleta, influenserka, pevačica, komšinica, zatim Pera, zamenik u svojstvu Nadinog ljubavnika, paparaco Džoni – samo su neki od likova koji su vrlo širokih shvatanja kada im se dobro plati.

Odlična glumačka ekipa podržana je izvanrednim plesnim anasmblom, kao i horom, uz sjajne kostime i najsavremenije tehničke i scenske performnse Teatra Odeon, čini predstavu „Pogledaj dom svoj anđele“ unikatnom muzičkom komedijom na pozorišnoj sceni u regionu.