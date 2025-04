SLOMI ČAŠU: Tamara Milutinović kao velika carica u "Ubicama mog oca" (FOTO)

FOLK zvezda Tamara Milutinović pojavila se u 7. sezoni domaće hit serije "Ubice mog oca".

Foto: Sofija Miščević/Fabrika Fotografa

Svake sezone se posebno biraju najbolji izvođači koji mogu da donesu nešto posebno svojim stilom i vokalom. Foto: Sofija Miščević/Fabrika Fotografa

Taj odabir trajao je dugo i vršila ga ja filmska kompozitorka i muzički producent ove serije, Aleksandra Kovač, a za 7. sezonu izbor je pao na Tamaru.

Tamara nije prva pevačica koja je snimila pesmu za pomenutu seriju, s obzirom na to da je Aleksandra Prijović otpevala numeru "Duguješ mi dva života" i Aleksandra Mladenović baladu "Ničija".

- Numera za sedmu sezonu "Ubica" je ugledala svetlost dana. Ne mogu da verujem da se ovo meni dešava i da je ekipa serije, kao i autor pesme Aleksandra Kovač, baš mene izabrali i to što se baš ja pojavljujem u ovoj kultnoj seriji. Posebno me je ganulo, to što su mi se iz ekipe zahvalili, nazvavši me "velikom caricom", nisam tako očekivala, ali hvala im još jednom na svemu. Nadam se da će se mnogo čaša slomiti uz tebe i ovu pesmu (smeh) - istakla je Tamara za "Večernje novosti".