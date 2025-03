ČEKAJU ME U "EBI ROUDU": Neda Ukraden snima "Zoru" sa Kraljevskom filharmonijom iz Londona (FOTO)

PROŠLO je 40 godina od izlaska jednog od najvećih regionalnih hitova "Zora je", pop dive Nede Ukraden.

Foto: Andreja Damnjanović

Naime, Neda će u poslednjnoj nedelji meseca maja, u Londonu, ponovo otpevati svoj veliki hit i to u tonskom studiju "Ebi roud", na mestu gde su snimali i "porasli" čuveni "Bitlsi". Foto: Andreja Damnjanović

Proslavili su ga „Bitlsi“, ali je studio i posle njih nastavio da ispisuje svoju bogatu istoriju, a na njegovim mikrofonima i miksetama pesme i muziku snimali su Areta Frenklin, „Kvin“, „Pink flojd“, Stivi Vonder, „Rejdiohed“, Ejmi Vajnhaus, „Mjuz“, Adel, Lejdi Gaga, a sada i naša Neda.

- Zahvaljujući "Croatia Records-u" se sve to i izdešavao. Kada su mi saopštili, bila sam prijatno iznenađena i dalje sam u šoku. Molim Boga samo da se nešto "ne izjalovi". Radi se novi aranžman i pripreme su u toku. Činjenica da svira Kraljevski filharmonijski orgekstar iz Londona "London Philharmonic Orchestra", to je za mene najveći poslovni uspeh. Imala sam mnogo podviga u karijeri, ali ovo je nešto najznačajnije do sada i kruna moje karijere - istakla je Neda za "Večernje novosti". Foto: Andreja Damnjanović

Podsetimo, Nedina regionalna turneja "Zora je svanula" počela je 15. februara u Osijeku, a na jesen dolazi i u Zagreb, gde će 25. oktobra održati jedinstveni koncert u Areni.