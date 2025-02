"ŠTA ĆE MOJ BRANA KAD JA UMREM?" Mira Banjac je celog života brinula o jednom, a sudbina se surovo poigrala sa njom (FOTO)

BRANA je preminuo u bolnici u Sremskoj kamenici nakon komplikacija sa upalom pluća.

Sin naše glumice Mire Banjac, Brana Jovanović preminuo je danas u 74. godini u bolnici nakon duže bolesti.

Kako je potvrđeno, Brana je preminuo u bolnici u Sremskoj kamenici nakon komplikacija sa upalom pluća.

Nakon vesti o njegovoj smrti oglasio se i Žarko Jokanović, sa kojim je glumica godinama negovala iskreno prijateljstvo.

On je u objavi na društvenim mrežama progovorio o majčinstvu naše glumice.

- Umro je Brana Jovanović, sin moje prijateljice Mire Banjac. Predivan čovek, kome je ona posvetila ceo svoj život.

Često mi je govorila:

"Šta će moj Brana kad ja umrem?"

A, ja sam joj govorio da baš zbog njega mora da živi..

Danas je ostala bez razloga svog života.

I svoje najveće ljubavi i radosti.

Ne postoji nijedno saučešće, niti ijedna reč utehe.

Mirče moja najdivnija.

Ali, jedno je sasvim sigurno. Bila si najbolja majka na svetu. l on je to znao. I bio je srećan što si baš ti njegova mama -i uvek ćeš to biti - napisao je scenarista Žarko Jokanović. Foto: printscreen/instagram/zarjok

