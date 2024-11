POTEZ JEDNOG PEVAČA JU JE OSTAVIO BEZ REČI: Jana sumirala utiske nakon ćerkinog punoletstva

JANA TODOROVIĆ i njen suprug Ivan, pre dva dana, tačnije u utorak, petog novembra, organizovali su gala punoletstvo svojoj naslednici, Kristini Džulijen Todorović u jednom od najluksuznijih hotela u Beogradu.

Pevačica se sada oglasila za domaće medije i tom prilikom otkrila da je sve prošlo besprekorno, kao i da je presrećna što su se članovi porodice, prijatelji, ali i njene kolege, odazvale u tako velikom broju.

- Sve je prošlo fenomenalno, čak i bolje od nekih naših očekivanja. Dosta je bilo i mojih kumova, kolega, prijatelja, ljudi iz inostranstva, sa svih strana su došli. Jednog momenta nismo imali gde da smestimo sve goste. Zahvalna sam svima - rekla je Jana, pa dodala:

- I dalje sam previše emotivna. Juče smo sedeli sa našom ćerkom u dnevnom boravku i ona je u jednom momentu ustala i zahvalila nam se na svemu. Najlepši osećaj je kada dete ustane i zahvali se roditeljima na svemu što su učinili za nju.

Pored toga, Jana je dodala da je na punoletstvu bilo dosta suza radosnica.

- Ja sam plakala sve vreme na punoletstvu. Bila sam emotivna i kada su mi Nadica Ademov i Aleksandra Prijović pevale, kao uostalom i sve moje kolege. Bilo je baš dosta suza radosnica - ispričala nam je ona.

Pevačica je istakla da je mnogo ponosna zbog toga što se njena ćerka krstila, dan pre gala žurke.

- Ono na šta sam najponosnija jeste to što je ćerka ušla u našu pravoslavnu veru. Krstila se u ponedeljak, to je bilo jedno divno slavlje, proslavili smo u krugu porodice, sa našim divnim kumovima - izjavila je Todorovićeva.

Za kraj, Jana je rekla da ju je od svih kolega, Aco Pejović najviše iznenadio.

- Sve moje kolege koje su bile to veče sa nama. Na neki način mislim da sam im dužna do kraja života. Oni su me svi oborili sa nogu. Posebno me je obradovao Aco Pejović svojim dolaskom. Nas dvoje se ne viđamo tako često, ali smo dobre kolege i poštujemo se mnogo. Baš zbog toga, ja sam bila slobodna da ga pozovem na slavlje. Rekla sam mu da ga moja ćerka obožava i da dođe na punoletstvo, ako je u prilici. Razmišljala sam čak i da pozovem menadžera i angažujem Pejovića da nam otpeva blok pesama. Kada sam to spomenula Aci, on mi je rekao: "Da si to uradila, nikada ti zdravo ne bih rekao!" On je veliki gospodin, došao je i ispoštovao me i hvala mu - rekla je Jana.

