CENA ŽITA ISPOD SVAKOG NIVOA: Dobar rod pšenice u Semberiji, ali za kilogram otkupljivači nude svega 0,32 KM

OVOGODIŠNjA žetva pšenice uspešno je privedena kraju - vremenski uslovi su išli na ruku kombajnerima, kvalitet zrna i prinos bili su na zavidnom nivou, samo je, kao i prethodnih godina, otkupna cena hlebnog žita - sramotna i ponižavajuća.

Foto: B. Milošević

Bijeljinski "Žitopromet", najveći otkupljivač, ponudio je cenu od 0,32 marke za kilogram pšenice, daleko nižu od lanjske, iako je u međuvremenu, poskupelo i đubrivo i dizel gorivo. Kilogram pšenice u otkupu vredi kao pola prazne kifle u pekari, što je ogroman apsurd i udar na opstanak ratara. I dok se cene pekarskih proizvoda redovno povećavaju pod izgovorom inflacije, cena pšenice je ista, na nivou od pre 15 godina.

Božidar Vasić, dipl.agronom, pod pšenicom je zasejao oko 16,5 hektara, primenio je sve agrotehničke mere, a trud je nagrađen prinosom od osam tona po hektaru.

- Sa ovom otkupnom cenom, bez obzira na odličan prinos, sve kalkulacije u proizvodnji, od oranja, setve, zaštite od bolesti, pa do žetve i transporta, pokazuju da sam u "debelom" minusu, čak i sa podsticajem, koji naravno još nije isplaćen - kaže Vasić, čudeći se zašto nijedno ratarsko udruženje ne reaguje na ovu sramotu.

Na poziv novinara, Boško Radić, predsednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Semberije kaže da otkupna cena pšenice od 0,32 KM ne pokriva ni osnovne troškove.

Okretanje suncokretu i soji PRIMORANI smo da obrađujemo nasleđenu zemlju od roditelja, da ne zakorovi, ali to je sada "moranje", kaže Božidar Vasić. Starci koji obrađuju zemlju, uskoro neće želeti, a ni moći na njive da proizvode gubitke. - Ja, i još dosta ratara odustajemo sigurno od proizvodnje pšenice, i okrećemo se jeftinijoj proizvodnji suncokreta, soje i uljane repice. U ovakvim situacijama, država mora da interveniše na bilo koji način i zaštiti proizvođača pšenice - kaže Vasić.

- Ta cena važila je pre 11 godina, kada je vekna hleba koštala 0,80 KM, a sada je dve marke, kada smo dizel gorivo nabavljali po ceni od 0,60 KM, a sada ga plaćamo 2,50 KM, mineralno đubrivo skočilo je sa 30 na 120 KM, sve je skuplje osim pšenice - kaže Radić.

Podsticaji od 500 KM po hektaru, ublažavaju katastrofalno stanje u kojem se ratari nalaze, ali, dodaje, mora se promeniti i svest ljudi.

- Prošle godine smo imali 350 potpisa poljoprivrednika, kao podršku protestu zbog nsike otkupne cene, a na granični prelaz u Rači došlo je njih 96 sa traktorima - kaže Radić.