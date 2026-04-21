Sestre oživele vodenicu: Majevički kraj odvajkada poznat po brojnim potočarama
PODMAJEVIČKI i majevički kraj, odvajkada je poznat po brojnim vodenicama, koje su othranile mnoge generacije, ali i onih koji su izdaleka stizali sa konjskim zapregama, da samelju žito za proju. Vremena su se menjala, a ljudi u potrazi za boljim životom odlazili u gradove, dok su vodenice polako zarastale u korov i neumitno padale u zaborav.
U poslednjih desetak godina, obnovljene su brojne vodenice na rečici Janji, a jedna od njih je i Stankića vodenica u Mezgraji, na pola puta između Bijeljine i Tuzle, o kojoj brine i brašno melje Slađana Stankić uz pomoć sestre Olgice Mitrović.
- Ovaj posao je počela naša prabaka Nata, davne 1939. sa svojim sinovima, i vodenica je uspešno radila do kraja sedamdesetih godina, kada je zbog nedostatka posla, napuštena i zarasla u korov - priča Slađana, jedina vodeničarka u Srpskoj.
Pre 15 godina naš tata je obnovio vodenicu, izgradio brvnaru na vodi i pečenjaru, napravio raj za dušu za posetioce, putnike namernike koji svrate da se odmore i posluže projarom i vrućim uštipcima. Tu ljubav prema vodenici preneo je i na nas, a ja sam mu obećala pre nego je umro, da ću nastaviti ono što je on započeo.
Slađana je za razliku od sestre Olgice, od malih nogu bila "pomoćnik" ocu Draganu, i savladala je proces proizvodnje brašna.
Na filmskom platnu
VODENICA Stankić našla se i na filmskom platnu, jer su ovde snimani kadrovi za dokumentarno-igrani film "Poslednji balkanski kauboj" u produkciji kuće iz Dablina.
- Tu sam svakodnevno, i ništa mi nije teško, još samo da savladam oštrenje vodeničkog kamena - kaže Slađana, i dodaje da pored kukuruznog, pšeničnog, ražanog i brašna od heljde imaju i miks integralnog brašna.
Sestre žele da sačuvaju tradiciju i tajne ovog posla prenesu na svoju decu, i sačuvaju uspomenu na svoje pretke.
Mistična verovanja i rituali
MISTIČNA verovanja i rituali vezani za predanja o vodenicama zadržali su se do danas.
- Često dolaze roditelji čija deca imaju problem sa govorom, da im zamesimo hleb od brašna sa vodeničkog točka, kako bi lakše propričali - objašnjava Slađana. - Osoba koja se poprska vodom kroz vodenički točak, pronaći će uskoro svoju ljubav.
- Čudna je sudbina vodenice. Jedna žena, baka Nata je započela njen rad, a nakon dugo vremena, taj posao opet nastavlja žena - primećuje Olgica, a Slađana poručuje da ova vodenica nikada više neće utihnuti.
