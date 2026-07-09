MAKSIMALNO 25.000 KM NA RAČUNU: Građanima BiH omogućen povrat PDV na prvu kupljenu nekretninu

NAKON godinu dana čekanja, od juče svi građani u BiH, mogu podnositi zahtev za pravo na povrat PDV za kupovinu prve nekretnine. Zahtevi se podnose prema sedištu prodavca nekretnine, odnosno u nadležnim regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO)BiH u Banjaluci, Sarajevu, Tuzli ili Mostaru.

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Kako je istaknuto iz UIO BiH, maksimalan iznos povrata za građane može iznositi približno 25.000 KM, u zavisnosti od prosečne cene stambenog prostora i kvadrature za koju kupac ostvaruje pravo na povrat.

Direktor UIO BiH Zoran Tegeltija kaže da će građani zahtev moći podneti do kraja godine, dok se pravo na povrat odnosi isključivo na novoizgrađene stanove i kuće za koje je obračunat i plaćen PDV, a koji su uknjiženi na kupca nakon 12. aprila 2025. godine.

On je rekao je da su izmene Zakona o PDV BiH usvojene još prošle godine, ali da je bilo potrebno doneti i odgovarajuće podzakonske akte kako bi zakon mogao biti primenjen.

- Građani su veoma zainteresovani za ovu izmenu zakona. Trebaće dosta dokumentacije i vremena da bi ostvarili pravo na povrat PDV - rekao je Tegeltija.

Prevara SVAKI korisnik za kojeg se utvrdi da je pravo na povrat PDV na prvu nekretninu ostvario na osnovu netačnih podataka, moraće da vrati celokupan iznos povrata zajedno sa zateznim kamatama, upozoravaju iz UIO BiH.

On je naglasio i da ne postoji ograničenje kada je reč o vrednosti nekretnine, odnosno da zakon ne propisuje maksimalan iznos vrednosti stana ili kuća čijom kupovinom se može ostvariti pravo na povrat.

Govoreći o uslovima, Milica Vidović iz UIO BiH navela je da podnosilac zahteva ne sme biti vlasnik niti suvlasnik nekretnine, niti je smeo posedovati nekretninu u poslednjih sedam godina. Isti uslov odnosi se i na članove njegovog domaćinstva.

- Kupac može ostvariti pravo na povrat PDV za površinu do 40 kvadratnih metara, uz dodatnih 15 kvadratnih metara za svakog člana domaćinstva koji ne poseduje nekretninu. Uz zahtev će biti potrebno priložiti rodni list, venčani list, potvrdu o prebivalištu iz CIPS, kao i drugu propisanu dokumentaciju, dok će UIO službenim putem provjeravati ispunjenost svih zakonskih uslova - pojašnjavaju iz UIO BiH.