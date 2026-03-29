"NATO SE ZA RAT PROTIV RUSIJE PRIPREMAO NA BALKANU": Dodik otkrio šta je zapravo značio raspad Jugoslavije
PREDSEDNIK Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je danas da je NATO na Balkanu vežbao planirani napad na Rusiju tokom raspada Jugoslavije.
- Ovde su vežbali ono što sada pokušavaju da urade u Ukrajini - da prodru dublje u Rusiju, da dođu do njenih resursa i da podele Rusiju, kao što su odavno planirali - rekao je lider vladajuće stranke u Republici Srpskoj u intervjuu za RIA Novosti.
NATO je bombardovao Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine, u vojnoj operaciji koja je preduzeta bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Poslednjih godina, Rusija je primetila neviđenu aktivnost NATO-a duž svojih zapadnih granica a Moskva je više puta izrazila zabrinutost zbog gomilanja snaga alijanse u Evropi, navodi RIA Novosti. Dodik je rekao i da je Rusija sinonim nove civilizacije.
- Danas je Rusija sinonim za 'novu civilizaciju'. Zaštitio ju je predsednik (Vladimir) Putin, koji je sprečio da zapadna histerija Evropske unije i prethodnih administracija Sjedinjenih Američkih Država, usmerena na suverene države, preuzme kontrolu - rekao je Dodik.
BONUS VIDEO: DODIK STIGAO U HOTEL CEPTER: Očekuje se predsednik Vučić
Komentari (0)