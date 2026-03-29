Republika Srpska

"NATO SE ZA RAT PROTIV RUSIJE PRIPREMAO NA BALKANU": Dodik otkrio šta je zapravo značio raspad Jugoslavije

29. 03. 2026. u 09:37

PREDSEDNIK Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je danas da je NATO na Balkanu vežbao planirani napad na Rusiju tokom raspada Jugoslavije.

НАТО СЕ ЗА РАТ ПРОТИВ РУСИЈЕ ПРИПРЕМАО НА БАЛКАНУ: Додик открио шта је заправо значио распад Југославије

Foto Borislav Ždrinja

 - Ovde su vežbali ono što sada pokušavaju da urade u Ukrajini - da prodru dublje u Rusiju, da dođu do njenih resursa i da podele Rusiju, kao što su odavno planirali - rekao je lider vladajuće stranke u Republici Srpskoj u intervjuu za RIA Novosti.

NATO je bombardovao Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine, u vojnoj operaciji koja je preduzeta bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Poslednjih godina, Rusija je primetila neviđenu aktivnost NATO-a duž svojih zapadnih granica a Moskva je više puta izrazila zabrinutost zbog gomilanja snaga alijanse u Evropi, navodi RIA Novosti. Dodik je rekao i da je Rusija sinonim nove civilizacije.

 - Danas je Rusija sinonim za 'novu civilizaciju'. Zaštitio ju je predsednik (Vladimir) Putin, koji je sprečio da zapadna histerija Evropske unije i prethodnih administracija Sjedinjenih Američkih Država, usmerena na suverene države, preuzme kontrolu - rekao je Dodik.

