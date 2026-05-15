TRAŽE DA KARADŽIĆA PREBACE U HAG: Odbrana prvog predsednika Republike Srpske sprema zahtev Mehanizmu za njegovo premeštanje
ODBRANA prvog predsednika Republike Srpske Radovana Karadžića namerava da podnese zahtev haškom Mehanizmu da Karadžić bude prebačen iz britanskog u haški zatvor.
Advokat Goran Petronijević, član tima odbrane, kaže za "Novosti" da ne želi da licitira sa datumom upućivanja ovog zahteva, ali da će on biti poslat "kada se steknu uslovi".
- Karadžićevo zdravstveno stanje je periodično bolje, ali to nikako nije poboljšanje, nego privremeno zaustavljanje tendencije pogoršanja - objasnio je advokat. - Karadžić u britanskom zatvoru na ostrvu Vajt nema dobre uslove, zapravo ima jako lošu zdravstvenu njegu, a hronični je bolesnik. Borimo koliko možemo. Ako se reši ovo vezano za pitanje generala Ratka Mladića, voleli bismo makar da Karadžića vrate u Hag, ako ništa drugo.
Advokat Petronijević kaže da su u haškom pritvoru uslovi koliko-toliko bolji, nego u drugim zatvorima kao što su britanski.
- Za izdržavanje, odnosno nadgledanje izdržavanja zatvorske kazne haških osuđenika nadležan je Međunarodni mehanizam za krivične sudove, koji je pravni naslednik Haškog tribunala. Oni odlučuju o tome i mi ćemo se obratiti njima - rekao je Petronijević.
Nebenzja: Nehumani uslovi
I ruski ambasador pri UN Vasilij Nebenzja rekao je ove sedmice na sednici Saveta bezbednosti UN da su britanske vlasti, u saradnji sa Mehanizmom, stvorile nehumane uslove u zatvoru za Karadžića. U više navrata Karadžićeva kćerka Sonja Karadžić Jovičević ukazivala je na veoma teške uslove u kojima je njen otac i na njegovo teško zdravstveno stanje zbog toga što mu ne omogućavaju lekarske preglede niti adekvatno lečenje.
On je podsetio da je i ministar pravde Srbije Nenad Vujić nedavno u direktnom kontaktu sa predsednikom Mehanizma Grasijelom Gati Santanom skrenuo pažnju na tu činjenicu da članovi Karadžićeve porodice niti mogu da dobiju britansku vizu, niti mogu da ga posete u pritvoru.
- Pet godina ga niko nije video. To je strašno! Dakle, on nije odveden na izdržavanje kazne, već u zarobljeništvo. I plus mu se uskraćuje zdravstvena nega. Da je Karadžić u Hagu bar bi mogla porodica da ga poseti. Ovo je prosto neverovatno na koji način se ne samo krše, nego potpuno eliminišu prava koja mu pripadaju - naglasio je Petronijević i podsetio da i osoba lišena slobode, koja je na izdržavanju kazne, ima svoja, zatvorska prava.
Karadžiću, kako je rekao Petronijević, u britanskom zatvoru stalno priređuju pakosti, od toga da mu ne daju normalnu sijalicu, da su ga kažnjavali tako što mu oduzmu jastuk ili stolicu neko vreme, pa do toga da ne može da se javlja porodici.
- To su stvari koje su neprimerene za 21. vek - rekao je Petronijević.
