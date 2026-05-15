MARTA KOS PROMENILA PLOČU U PRIŠTINI: Dijalog sa Beogradom ključan na putu ka EU

EVROPSKA komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas da put Prištine ka članstvu u Evropskoj uniji (EU) direktno zavisi od uspeha u dijalogu sa Beogradom i u sprovođenju reformi.

Foto: Tanjug/AP Photo/Risto Bozovic)

Ona je u Prištini, posle sastanka sa premijerom privremenih institucija u tehničkom mandatu Aljbinom Kurtijem, rekla da proces pristupanja nije određen konkretnim rokovima, već rezultatima koje su postigli kandidati.

Dodala je da će, što više napretka Priština pokaže u ispunjavanju svojih obaveza i potrebnih reformi, to biti bliže otvaranju pregovora sa EU. Evropska komesarka je zatražila od političkih aktera u Prištini da pronađu rešenje za postizanje institucionalne stabilnosti.

Kurti je na zajedničkoj pres konferenciji ocenio da Evropska unija treba da krene ka dodeljivanju statusa kandidata Prištini i otvaranju pregovora, tvrdeći da bi obnovljeni zamah proširenja EU trebalo da rezultira, kako je naveo, "zasluženim napretkom tzv. Kosova".

On smatra da je Prištini potrebno priznanje Evropske unije za napredak postignut u, kako tvrdi, "demokratiji, ekonomiji i vladavini prava".

Marta Kos danas boravi u Prištini, prvi pit od kada je postavljena na dužnost evropskog komesara za proširenje krajem 2024. godine. Ona se sastala i sa vršiocem dužnosti predsednika privremenih institucija Aljbuljenom Hadžiju i predstavnicima civilnog društva.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja