PREVOZNICI TRPE OGROMNE GUBITKE: Novi granični prelaz Gradiška čeka otvaranje i stvara probleme privrednicima

ODLAGANjE otvaranja novog graničnog prelaza Gradiška dovelo je do velikih problema privrednicima. Više od 50 odsto prevoznika iz Srpske nije krenulo na put zbog ogromnih gužvi koje su mogle da se izbegnu da je otvoren novi prelaz Gradiška, a to je dovelo do znatnih finansijskih gubitaka, koji se mere u desetinama hiljada maraka na dnevnom nivou, izjavio je predsednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport RS Nikola Grbić.

Foto: Printskrin/MUP

Taj prelaz nije otvoren jer je član UO UIO BiH iz Vlade FBiH, Zijad Krnjić, odbio da glasa za formiranje carinske ispostave, tako da GP u Gradiški nije počeo s radom iako je kompletno završen.

Grbić je ocenio da je besmisleno kretati se na granični prelaz na kojem se vozač zadrži sedam, 10, pa i 12 časova, što je, kako je naveo, jedno radno vreme.

Naveo je da auto-prevoznici nemaju ekonomsku opravdanost da kreću u takvim uslovima, jer vozač mora da bude plaćen, da li čekao ili vozio.

- Suvišno je govoriti koja su šteta i gubici zbog neotvaranja novog graničnog prelaza na Gradišci. U putničkom saobraćaju je kolaps. Pomerimo se 500 metara ili kilometar, dva za devet ili 10 časova, onda je to veliki uspeh, ali to je BiH - rekao je Grbić, te dodao da je sve to žalosno.

Istakao je da je ogroman novac uložen u novi granični prelaz, te je apelovao na odgovorne da ga što pre otvore, kako bi slike koje putnici gledaju više od 10 godina postale prošlost.

Odloženo puštanje u rad ZVANIČNO otvaranje novog graničnog prelaza između Hrvatske i BiH kod Gradiške bilo je planirano za 11. decembar prošle godine, ali je odloženo nakon što član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijad Krnjić po četvrti put nije podržao izmene pravilnika potrebnog za formiranje carinske ispostave i raspored carinskih službenika.

- Daj Bože da postanu prošlost, ali gledamo ih već 10 godina - dodao je Grbić.

Apokaliptičnim prizorima sa graničnih prelaza Gradiška i Gradina ne bi se svedočilo da je pre nešto više od mesec dana otvoren novi prelaz u Čatrnji i most preko Save prema Hrvatskoj, izjavio je v. d. generalnog direktora "Autoputeva RS" Radovan Višković.

Višković je rekao da se iskreno nada da je sve to gledao i Zijad Krnjić, takozvani ekspert Vlade Federacije u Upravnom odboru UIO BiH, koji je u decembru tvrdoglavo odbijao da da saglasnost na izmene određenih pravilnika.

- Nepregledne, kilometarske kolone vozila, višesatna čekanja, smrzavanje na niskoj temperaturi, dramatično pražnjenje rezervoara, gotovo zaglušujući zvuk automobilskih sirena, vika, galama, nestrpljenje, neizvesnost i očaj na licima ljudi, prizori su koji obilaze celi region - naveo je Višković.