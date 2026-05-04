Sudbonosno "Da" u - bolničkoj sobi: Nesvakidašnje venčanje u Istočnom Sarajevu
UMESTO glamurozne svadbe decenije, kako su je planirali, Valentina Kokotović iz Nevesinja i Miroslav Prstojević iz Sarajeva - sudbonosno "da" izgovorili su u bolničkoj sobi Bolnice "Srbija".
Nezgoda je dovela do ove nesvakidašnje situacije - Valentina se povredila nekoliko sati pred početak planiranog venčanja, zbog čega je završila u bolnici. Brojni gosti su uveliko stizali, sve je bilo spremno za svadbeno veselje, međutim, mlada nije mogla da dođe zbog slomljenog kuka.
- Jedna potpuno bezazlena situacija nas je bacila na kolena samo par sati pre našeg venčanja. Dok sam izlazila iz toaleta okliznula sam se na pločice, nezgodno pala i od tada kreće sve u drugom smeru. Bili smo u šoku oboje. Gosti, rodbina iz Hercegovine, Srbije, Nemačke je već počela da pristiže, sve je bilo u finalnoj završnici. Zajedno smo odlučili da je neizvodljivo odložiti, a muž je organizovo matičara u bolnici uz pomoć brata Nikole i medicinskog osoblja - ispričala je Valentina za "Novosti".
Prvi par
RUKOVODSTVO u bolnici izašlo je u susret paru i dozvolili su venčanje u bolničkoj sobi. Miroslav i Valentina su bili prvi koji su ovaj svečani čin obavili u Bolnici "Srbija".
Svadbeni ručak je ipak održan, a mlada se gostima obratila putem video-poruke. Nije bilo svadbene torte, prvog plesa, a izostali su i drugi običaji.
Miroslav, inače, radi kao organizator svečanih događaja i za sopstvenu svadbu planirao je spektakl. Iako ga nije bilo, venčanje će im svakako ostati urezano duboko u sećanje.
