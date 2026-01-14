SVAKI TREĆI DAN SE JEDAN ŽIVOT UGASI: Crni bilansi u saobraćajnim nesrećama na putevima Srpske prošle godine

POVEĆANjE broja stradalih u saobraćajnim nesrećama u Srpskoj u 2025, gde je prema zvaničnim podacima evidentirano više od 13.000 saobraćajnih nesreća, što je rekordan broj na godišnjem nivou, dokaz je da učesnici u saobraćaju sve više ne poštuju propise. Godinu ranije broj tih nesreća je bio 10.807. Broj poginulih u saobraćajnim nesrećama u prošloj godini je 124, što je za 30 više nego u 2024, kad sa su smrtno stradale 94 osobe. Gledajući podatke o poginulima u saobraćaju, jasno je da svaka tri dana neko pogine na putevima, dok se dnevno desi u proseku više od 30 saobraćajki širom Srpske.

Što se tiče povređenih u udesima, njih je lani bilo oko 3.800, odnosno svaki dan je oko desetak osoba bilo povređeno.

Milija Radović iz Agencije za bezbednost saobraćaja RS kaže da ovakvi podaci treba da upale znak za uzbunu i da se što pre krene sa pooštravanjem kazni za izazivanje udesa zbog neprilagođene brzine i konzumiranja alkohola.

Iako su provedene brojne kampanje kako bi se delovalo preventivno, Radović je istakao da su razlozi saobraćajnih udesa uvek isti, a najviše nepropisna i neprilagođena brzina i vožnja pod uticajem alkohola. Veliki problem su, kaže, niske kazne, koje su zakonom propisane za prekršaje u saobraćaju.

- Kazna za alkohol od 0,3 do 0,8 promila je 50 KM, a ukoliko se plati u roku od osam dana onda je to 25 KM, dok je u Sloveniji kazna za taj prekršaj od 600 do 800 evra. Naš zakon mora biti usklađen s najboljom evropskom praksom. Pogotovo s praksom zemalja u okruženju. Kazna mora biti neprihvatljiva, mora da zaboli, ako nije tako, onda kazna nema svoju svrhu - ističe Radović.

Odstojanje i mobilni NIKOLA Ćopić, veštak saobraćajne struke, kaže da ako se pogleda sveukupan broj saobraćajnih nesreća kojih ima već godinama više od 10.000 na godišnjem nivou u Srpskoj, vidi se da je uzrok broj jedan, koji je definisan od strane MUP - nedržanje odstojanja. - Indikatori u pogledu korišćenja mobilnih telefona su se duplirali samo na teritoriji Policijske uprave Banjaluka, što nam govori da se nesreće dešavaju jer su vozači fokusirani više na mobilne telefone - objašnjava Ćopić.

Prema njegovim rečima, problem je što su kazne utvrđene zakonom iz 2006. i samo su neke u međuvremenu menjane.

- Neophodno je da se na nivou BiH pristupi izradi novog zakona i da se kazne nivelišu sa kaznama u regionu. Trenutne kazne nikoga neće odvratiti od činjenja prekršaja - tvrdi Radović.

Smatra neophodnim da se izdvajaju veća sredstva za preventivne kampanje, kao i češće oglašavanje u medijima da bi poruke i upozorenja stigla do što većeg broja građana.

Dejan Trninić, direktor Udruženja žrtava saobraćajnih nezgoda "Step", kaže da to udruženje drži predavanja po srednjim školama kako bi edukovali mlade vozače.

- Pričamo svoje životne priče, situacije koje su dovele do saobraćajnih nezgoda i mi smo najbolji primer da se trebaju poštovati saobraćajna pravila. Pravilo je da, ako žele da konzumiraju alkohol, ostave automobil kod kuće - kaže Trninić.