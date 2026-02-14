uživoVUČIĆ U MINHENU: Brojni sastanci na drugom danu konferencija (FOTO)
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa saveznim ministrom spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke Johanom Vadefulom, potpredsednikom vlade i ministrom odbrane Slovačke Republike Robertom Kalinakom i sa delegacijom američkih senatora.
VUČIĆ SE SASTAO SA ŠEFOM NEMAČKE DIPLOMATIJE: Predsednik Srbije razgovarao sa Vadefulom u Minhenu, ovo su bile glavne teme
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa saveznim ministrom spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke Johanom Vadefulom.
- Važan sastanak sa ministrom spoljnih poslova Nemačke tokom kojeg smo razgovarali o bilateralnoj saradnji Srbije i Nemačke, evropskom putu naše zemlje, kao i o izazovima u oblasti geopolitike, bezbednosti i ekonomije.
U vremenu tektonskih promena u svetu, pojačanih tenzija i polarizacija, Srbija ozbiljno donosi odluke i nastavlja dijalog i saradnju sa partnerima, od kojih je Nemačka jedan od najvažnijih. Razgovarali smo o realizaciji zajedničkih projekata, posebno u oblastima energetike i infrastrukture, uz zahvalnost Nemačkoj na kontinuiranoj podršci ekonomskom razvoju Srbije i sprovođenju reformi. Posebnu pažnju posvetili smo evropskom putu Srbije i regionalnoj stabilnosti.
Naša zemlja ostaje posvećena jačanju odnosa sa Saveznom Republikom Nemačkom, uz uverenje da sveobuhvatna bilateralna saradnja i iskreni dijalog, doprinose stabilnosti i prosperitetu za sve naše građane - napisao je Vučić.
VUČIĆ SA KALINAKOM: Objavljene teme razgovora sa slovačkim ministrom odbrane
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Minhenu sa potpredsednikom vlade i ministrom odbrane Slovačke Republike Robertom Kalinakom, u okviru 62. Minhenske bezbednosne konferencije.
- Srdačan i konstruktivan razgovor sa Kalinakom o unapređenju bilateralnih odnosa Srbije i Slovačke, kao i o daljem jačanju saradnje u oblasti odbrane, bezbednosti i vojno-tehničke saradnje.
Razgovarali smo o zajedničkim bezbednosnim izazovima, modernizaciji odbrambenih kapaciteta i mogućnostima za intenzivniju saradnju naših institucija, uz uverenje da stabilnost regiona i međusobno poverenje predstavljaju temelj svakog daljeg napretka. Posebno sam zahvalio Slovačkoj na principijelnoj podršci teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije.
Srbija ostaje posvećena izgradnji snažnih partnerstava sa prijateljskim zemljama i nastaviće da radi na očuvanju mira, stabilnosti i bezbednosti u regionu, uz dalje razvijanje političkih, ekonomskih i bezbednosnih veza od obostrane koristi - poručio je Vučić iz Minhena.
VUČIĆ SA AMERIČKIM SENATORIMA: Predsednik naglasio da je za Srbiju mir apsolutni prioritet
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Minhenu sa delegacijom američkih senatora, koju predvodi senatorka Džin Šahin.
Detalji razgovora otkriveni su na zvaničnom Instagram nalogu predsednika:
- Sveobuhvatan razgovor sa delegacijom američkih senatora o globalnim bezbednosnim kretanjima i njihovom uticaju na Zapadni Balkan. Razmenili smo mišljenja o situaciji i promenama u evropskoj bezbednosnoj arhitekturi i sve izraženijoj militarizaciji međunarodnih odnosa, što je bila jedna od dominantnih tema ovogodišnje konferencije u Minhenu.
Posebno sam ukazao na potrebu očuvanja stabilnosti u regionu i naglasio da je za Srbiju mir apsolutni prioritet. Istovremeno sam predočio stav Srbije da kao suverena država samostalno donosi odluke, vodeći odgovornu politiku koja je usmerena ka dijalogu, ali i ka zaštiti sopstvenih državnih i nacionalnih interesa.
Razgovarali smo i o unapređenju bilateralne saradnje Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, posebno u oblasti ekonomije, energetike i novih tehnologija. Verujem da je otvoren i argumentovan dijalog sa predstavnicima američkog Senata važan za jačanje međusobnog razumevanja i stabilnih odnosa u godinama koje dolaze - stoji u objavi.
