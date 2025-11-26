HELEZ ZABRANIO SIJARTU DA SLETI U BANJALUKU: Skandalozna odluka ministra odbrane BiH

MINISTAR odbrane BiH, Zukan Helez, odbio je da da saglasnost za sletanje vojnog aviona Mađarske na banjalučki aerodrom, kojim je trebalo da doleti mađarski šef diplomatije Peter Sijarto.

Foto: Pritnskrin/Jutjub/Kliks

Helez je u objavi na društvenim mrežama kao razlog "nedavanja saglasnosti", naveo podršku Mađarske predsedniku SNSD-a Miloradu Dodiku.

- Odbio sam da dam saglasnost za sletanje vojnog aviona Mađarske na Aerodrom Banja Luka, u kojem je trebao doputovati mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto. Godinama unazad, mađarski premijer Viktor Orban i ministar Sijarto pružaju otvorenu podršku bivšem predsedniku administrativnog dela BiH, RS, Miloradu Dodiku, u njegovim delovanjima koja potkopavaju suverenitet, teritorijalni integritet i celovitost Bosne i Hercegovine - poručio je Helez, prenosi RTRS.

Pored toga, kako je dodao, Mađarska strana nije dostavila nikakvo jasno objašnjenje zašto ministar spoljnih poslova dolazi baš vojnim avionom.

- Kao ministar odbrane BiH, moja dužnost je da štitim ustavni poredak, zakone i interese BiH. Zbog toga sam doneo odluku da ne odobrim ovaj let, sve dok se ne osigura potpuna transparentnost i poštovanje naše države - naveo je Helez.

Ministar spoljnih poslova mađarske Peter Sijarto danas boravi u Beogradu, a prema najavama, u četvrtak bi trebalo da poseti Republiku Srpsku.

(Sputnjik)