Republika Srpska

DODIK NAREDNIH DANA U MAĐARSKOJ: Najavio susret sa premijerom Orbanom

В. Н.

24. 11. 2025. u 15:24

PREDSEDNIK SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će narednih dana biti u poseti Mađarskoj i razgovarati sa premijerom te zemlje Viktorom Orbanom.

ДОДИК НАРЕДНИХ ДАНА У МАЂАРСКОЈ: Најавио сусрет са премијером Орбаном

Foto: Tanjug/AP photo

- U četvrtak, 27. novembra, u Banjaluci će boraviti ministar inostranih poslova Mađarske Peter Sijarto koji je proglašen počasnim doktorom nauka Univerziteta u Banjaluci - rekao je Dodik na konferenciji za medije u Banjaluci.

Dodik je istakao da će Republika Srpska nastaviti da sa Mađarskom razvija intenzivne odnose. 

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Dodik na Adria samitu: Imali smo veoma dobar razgovor sa Beogradom

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO SU GROBARI ČEKALI! Partizan pobedio Studentski centar i dobio pravog DŽabarija Parkera!

OVO SU "GROBARI" ČEKALI! Partizan pobedio Studentski centar i dobio "pravog" Džabarija Parkera!