DODIK NAREDNIH DANA U MAĐARSKOJ: Najavio susret sa premijerom Orbanom

PREDSEDNIK SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će narednih dana biti u poseti Mađarskoj i razgovarati sa premijerom te zemlje Viktorom Orbanom.

Foto: Tanjug/AP photo

- U četvrtak, 27. novembra, u Banjaluci će boraviti ministar inostranih poslova Mađarske Peter Sijarto koji je proglašen počasnim doktorom nauka Univerziteta u Banjaluci - rekao je Dodik na konferenciji za medije u Banjaluci.

Dodik je istakao da će Republika Srpska nastaviti da sa Mađarskom razvija intenzivne odnose.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Dodik na Adria samitu: Imali smo veoma dobar razgovor sa Beogradom