DODIK NAREDNIH DANA U MAĐARSKOJ: Najavio susret sa premijerom Orbanom
PREDSEDNIK SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će narednih dana biti u poseti Mađarskoj i razgovarati sa premijerom te zemlje Viktorom Orbanom.
- U četvrtak, 27. novembra, u Banjaluci će boraviti ministar inostranih poslova Mađarske Peter Sijarto koji je proglašen počasnim doktorom nauka Univerziteta u Banjaluci - rekao je Dodik na konferenciji za medije u Banjaluci.
Dodik je istakao da će Republika Srpska nastaviti da sa Mađarskom razvija intenzivne odnose.
(Tanjug)
