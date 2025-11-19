Republika Srpska

SIN IZBO MAJKU PA NASRNUO NA SESTRU: Horor u porodičnom domu

В.Н.

19. 11. 2025. u 08:19

BOŠKO S. sinoć je pokušao da ubije majku M.E. u Zvorniku.

СИН ИЗБО МАЈКУ ПА НАСРНУО НА СЕСТРУ: Хорор у породичном дому

Foto: pixabay

Sin je izbo majku po glavi, grudnom košu, natkolenici i potkolenici, a nesrećna žena je zadobila povrede opasne po život.

Nakon napada M.E. je zbrinuta u jedinici Intezivne nege u Bolnici Zvornik, ali je zbog težine povreda upućena u Banjaluku na dalje lečenje, prenosi ATV.

Ćerka pokušala da odbrani majku

U napadu je povređena i njena ćerka, koja je pokušala da je odbrani. Na svu sreću, njene povrede su lakše.

Zločin se dogodio u porodičnoj kući dva sata posle ponoći. Nesrećna žena je bežala od sina koji je nožem nasrnuo na nju. Izletela je iz kuće na put, ali ju je on sustigao i izbo je.

Njegova sestra je u međuvremenu pozvala policiju koja je uhapsila napadača.

Iz Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini je saopšteno da se B.S. na teret stavlja krivično delo pokušaj teškog ubistva, pri čemu su dve osobe zadobile povrede hladnim oružjem.

- Od strane ovlašćenih službenih lica PU Zvornik i dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini je obavljen uviđaj na licu mesta, te izuzeti tragovi koji mogu služiti u daljem toku postupka. B.S. je lišen slobode i nakon što što bude ispitan u prostorijama tužilaštva biće donesena odluka o stavljanju predloga za određivanje pritvora - saopštilo je OJT Bijeljina.

Navodi se da S.B. prolazi kroz policijske evidencije kao osoba sklona zloupotrebi narkotika, te da se ranije zbog toga i lečio.

