BROJ PREMINULIH POPEO SE NA 17 : Sve više žrtava nastradalih u požaru tuzlanskog Doma penzionera

ZA 24 sata u Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla preminule su dve korisnice Doma penzionera koje su nakon požara 4. novembra ove godine u toj ustanovi bile hospitalizovane na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju, potvrđeno je iz UKC Tuzla. Trenutno su još dva pacijenta hospitalizovana na Klinici za interne bolesti. Broj žrtava nakon požara u Domu penzionera u Tuzli porastao je tako na 17.

Foto: Profimedia

Podsećamo, požar u Domu penzionera u Tuzli, nastao je kao posledica kratkog spoja na provodnicima priključnog kabla radio-prijemnika, koji je bio priključen u utikač, stisnut između madraca na krevetu, zida i metalnog dela kreveta u sobi jednog od štićenika. Ovo je navedeno u nalazu i mišljenju veštaka elektrostruke, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Osnovni uzrok je, kako se dodaje, prvo mehaničko, a zatim i termičko opterećenje kabla.

Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona su, naime, veštaci elektrostruke i protivpožarne zaštite dostavili nalaze i mišljena o uzrocima požara u Domu penzionera Tuzla.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je formiralo istražni tim u kojem su dva tužioca i tim istražilaca SKP MUP-a TK. Tim već sprovodi istražne radnje i prikuplja dokaze u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica.

Ostavka DAN nakon požara koji se desio 4. novembra direktor Doma penzionera Tuzla Mirsad Bakalović podneo je neopozivu ostavku na tu funkciju, a odluku je, kako je potvrđeno, prosledio Upravnom odboru ustanove.

- Odrađena su saslušanja svedoka. Biće izuzeta sva relevantna materijalna dokumentacija koja će pomoći da se sagleda šira slika tokom provođenja istražnih radnji. Tužilaštvu Tuzlanskog kantona je rad na ovom predmetu na listi apsolutnih prioriteta - dodali su.