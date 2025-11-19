Republika Srpska

BROJ PREMINULIH POPEO SE NA 17 : Sve više žrtava nastradalih u požaru tuzlanskog Doma penzionera

Srđan Mišljenović

19. 11. 2025. u 05:00

ZA 24 sata u Univerzitetsko kliničkom centru Tuzla preminule su dve korisnice Doma penzionera koje su nakon požara 4. novembra ove godine u toj ustanovi bile hospitalizovane na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju, potvrđeno je iz UKC Tuzla. Trenutno su još dva pacijenta hospitalizovana na Klinici za interne bolesti. Broj žrtava nakon požara u Domu penzionera u Tuzli porastao je tako na 17.

БРОЈ ПРЕМИНУЛИХ ПОПЕО СЕ НА 17 : Све више жртава настрадалих у пожару тузланског Дома пензионера

Foto: Profimedia

Podsećamo, požar u Domu penzionera u Tuzli, nastao je kao posledica kratkog spoja na provodnicima priključnog kabla radio-prijemnika, koji je bio priključen u utikač, stisnut između madraca na krevetu, zida i metalnog dela kreveta u sobi jednog od štićenika. Ovo je navedeno u nalazu i mišljenju veštaka elektrostruke, saopšteno je iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

 

Osnovni uzrok je, kako se dodaje, prvo mehaničko, a zatim i termičko opterećenje kabla.

Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona su, naime, veštaci elektrostruke i protivpožarne zaštite dostavili nalaze i mišljena o uzrocima požara u Domu penzionera Tuzla.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je formiralo istražni tim u kojem su dva tužioca i tim istražilaca SKP MUP-a TK. Tim već sprovodi istražne radnje i prikuplja dokaze u cilju utvrđivanja relevantnih činjenica.

Ostavka

DAN nakon požara koji se desio 4. novembra direktor Doma penzionera Tuzla Mirsad Bakalović podneo je neopozivu ostavku na tu funkciju, a odluku je, kako je potvrđeno, prosledio Upravnom odboru ustanove.

- Odrađena su saslušanja svedoka. Biće izuzeta sva relevantna materijalna dokumentacija koja će pomoći da se sagleda šira slika tokom provođenja istražnih radnji. Tužilaštvu Tuzlanskog kantona je rad na ovom predmetu na listi apsolutnih prioriteta - dodali su.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POKUŠAJ PLJAČKE U KALESIJI POŠAO PO ZLU: Jedan pljačkaš ubijen
Republika Srpska

0 0

POKUŠAJ PLJAČKE U KALESIJI POŠAO PO ZLU: Jedan pljačkaš ubijen

PRAVA drama odigrala se u sredu ujutro u samom centru Kalesije, u FBiH, gde su se trojica pljačkaša dovezli se vozilom "golf 5" i ušli u zlatarsku radnju gde su vlasnika vezali lisicama uz pretnju pištoljem, a zatim su uzeli zlatni nakit. Na sreću, jedan građanin je prijavio policiji pljačku, što je alarmiralo sve policajske snage koji su izašle na lice mesta.

19. 11. 2025. u 16:45

SARAJEVO NAREĐUJE BOŠNJACIMA KAKO DA GLASAJU: Oštar odgovor iz RS na poruke iz FBiH o prevremenim izborima
Republika Srpska

0 0

SARAJEVO NAREĐUJE BOŠNJACIMA KAKO DA GLASAJU: Oštar odgovor iz RS na poruke iz FBiH o prevremenim izborima

NAKON stranaka sarajevske "Trojke" koje su se umešale u izborni proces u Srpskoj, pozivajući Bošnjake da glasaju na izborima ali da znaju da SNSD nije poželjan za Sarajevo na ovaj potez se odlučio i potpredsednik Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda Ćamil Duraković. On im je jasno poručio, da kandidat SNSD za njega nije prihvatljiv. Bošnjake poziva da izađu na prevremene izbore za predsednika i da između, kako kaže, "dva zla" izaberu manje. I ofanzivno poručuje da glasovi Bošnjaka ne treba da idu kandidatu vladajućih.

19. 11. 2025. u 05:00

VUKALIĆU 42 GODINE ROBIJE ZA TROSTRUKO UBISTVO: Kantonalni sud u Bihaću izrekao najveću kaznu do sada u svom radu
Republika Srpska

0 1

VUKALIĆU 42 GODINE ROBIJE ZA TROSTRUKO UBISTVO: Kantonalni sud u Bihaću izrekao najveću kaznu do sada u svom radu

KAZNA od 42 godine zatvora, koja je juče izrečena Mehmedu Vukaliću za trostruko ubistvo u Gimnaziji u Sanskom Mostu, najstroža je kazna koju je Kantonalni sud u Bihaću izrekao u svojoj istoriji. Vukalić je proglašen krivim za ubistva direktora škole Nijaza Halilovića, sekretara Nisvete Kljunić i profesorke engleskog jezika Gordane Midžan, koje je usmrtio hicima iz automatske puške. Za svako ubistvo ponaosob dobio je po 14 godina zatvora, dok je za nedozvoljeno držanje oružja, odnosno automatske puške kojom je zločin počinjen dobio godinu dana zatvora.

18. 11. 2025. u 11:43

Politika
Tenis
Fudbal
PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! Postoje problemi...

PUTIN UPERIO PRSTOM KA DVOJICI SRBA! "Postoje problemi..."